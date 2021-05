Zmiany w dowodach osobistych. Poprawka Senatu podzieliła sejmową komisję

Poprawka Senatu do nowelizacji ustawy o dowodach osobistych nie uzyskała poparcia sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Izba wyższa zaproponowała, by dokumenty wydane osobom powyżej 70 lat były ważne bezterminowo.

W ostatni czwartek Senat wprowadził do noweli jedną poprawkę przewidującą, że dowód wydany osobie, która ukończyła 70. rok życia, będzie ważny bezterminowo.

Poprawka Senatu

Taką propozycję poprawki zgłaszano również podczas wcześniejszych prac w Sejmie, gdzie nie uzyskała ona większości. Na środowym posiedzeniu wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker kolejny raz zapewnił, że rząd chciałby, aby osoby po 70. roku życia miały ważny bezterminowo dowód osobisty, ale zaznaczył, że byłoby to niezgodne z unijnym rozporządzeniem.

Jak wyjaśnił, zgodnie z rozporządzeniem państwa członkowskie mogą przewidzieć okres ważności przekraczający 10 lat w przypadku dowodów wydawanych osobom po 70. roku życia - oznacza to jednak, że określenie terminu ważności jest konieczne.

Ponadto, jak wskazywał Szefernaker, wydawanie dowodów osobistych ważnych bezterminowo nie jest właściwe z uwagi na elektroniczną funkcjonalność dowodów. Wiąże się to z certyfikatami bezpieczeństwa warstwy elektronicznej, których ważność wynosi 10 lat.

Zmiany w dowodach osobistych

Nowelizacja ustawy o dowodach osobistych została uchwalona przez Sejm w połowie kwietnia. Jej celem jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych. Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia br. i do tego czasu państwa członkowskie muszą wprowadzić związane z nim zmiany.

Regulacja wprowadzi do e-dowodów wydawanych po 2 sierpnia drugą cechę biometryczną, tj. dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy. Do warstwy graficznej dowodów osób powyżej 12. roku życia powróci podpis posiadacza.