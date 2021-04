Nowe wzory dowodów osobistych. Jest decyzja sejmowej komisji

Na wtorkowym posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, która dostosowuje przepisy krajowe do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Rozporządzenie wchodzi w życie 2 sierpnia br. i do tego czasu państwa członkowskie muszą wprowadzić związane z nim zmiany. Rząd projekt przyjął w lutym.

Nowe wzory dowodów osobistych

Projekt przewiduje, że do warstwy elektronicznej dowodów osób po 12. roku życia zostanie dodana druga cecha biometryczna, czyli odciski palców. Będą one odwzorowywane w urzędzie, tak jak dzieje się to obecnie podczas wydawania paszportów. Wyjątek stanowią dowody osób, od których pobranie odcisków palca jest niemożliwe.