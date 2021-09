Nowe dowody osobiste. Pełnomocnik rządu: pierwsze czytniki trafiły do kilkuset urzędów gmin

Nowe dowody osobiste z odciskami palców nadal czekają na zielone światło. Zakończyło się natomiast postępowanie w sprawie zakupu czytników linii papilarnych, które umożliwią ich wydawanie. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński poinformował w piątek, że pierwsze urządzenia trafiły do kilkuset urzędów gmin.

Nowe dowody osobiste - od kiedy

- Zależy nam na tym, aby - ze względu na to, że to jest inny model, oczywiście - wszystko było na spokojnie przetestowane, żeby też samorządowcy mieli pewność, że ten sprzęt funkcjonuje dokładnie tak, jak powinien funkcjonować, i żeby nie było żadnych problemów z obsługą dla obywateli - powiedział Cieszyński.

Dowody osobiste - zmiany

Po zmianach, które wejdą w życie w dniu wskazanym w komunikacie, do e-dowodów (dowodów z warstwą elektroniczną) wprowadzona zostanie druga cecha biometryczna, czyli dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Pierwsza cecha, którą zawierają e-dowody wydawane od marca 2019 roku, to wizerunek twarzy.

Wprowadzenie do dowodów odcisków palców powoduje, że nie można wnioskować o taki dokument przez internet. Taka możliwość zniknęła 27 lipca. Usługa ta będzie dostępna w przypadku dzieci poniżej 12. roku życia, ale dopiero z dniem wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców. Osoby, które faktycznie nie mogą udać się do urzędu gminy, będą mogły skorzystać z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników, umożliwiającej pobranie odcisków palców poza urzędem. Takie stacje mają się znaleźć w każdym powiecie.

Dowody osobiste - okres ważności

Nowe dowody, tak jak te wydawane od 2019 roku, co do zasady ważne będą 5 lub 10 lat. Pięcioletni okres ważności będą miały dowody dzieci poniżej 12. roku życia. Z kolei dowody osobiste osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą ważne przez 12 miesięcy. Wyjątkiem, związanym również z pilną nowelizacją przepisów, jest termin ważności dowodów osób powyżej 12. roku życia wydawanych od 2 sierpnia do dnia wdrożenia nowych dowodów. Te dokumenty będą ważne nie dłużej niż do 3 sierpnia 2031 roku.