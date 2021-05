Ostatni moment na nowy dowód osobisty przez internet. "Klikaj, dopóki można"

Jak poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej, wkrótce zniknie możliwość składania wniosku o nowy dowód osobisty przez internet. "Od 2 sierpnia zaczną obowiązywać w Polsce nowe unijne przepisy - wniosek o dowód będzie można składać tylko w urzędzie. Skąd takie zmiany? Wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r." - napisano w informacji prasowej.

"Zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków"

Brak możliwości ubiegania się o dowód przez internet - jak przypomniał Wydział Promocji Polityki Cyfrowej w komunikacie – jest związany ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości. "Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty" - czytamy w informacji prasowej.

Składanie online wniosku o dowód osobisty będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane – napisano w informacji prasowej. "Jeśli więc jesteś w grupie ponad 140 tysięcy osób, którym w czerwcu upłynie termin ważności dowodu osobistego - nie czekaj, działaj. O nowy dowód zawnioskuj online. Wystarczy skorzystać z e-usługi Uzyskaj dowód osobisty. Znajdziesz ją na gov.pl" - poinformował Wydział Promocji Polityki Cyfrowej KPRM.

Profil zaufany

Do złożenia wniosku o dowód przez internet konieczny jest profil zaufany - przypomniano w komunikacie. Trzeba także mieć zdjęcie, spełniające określone wymagania. "Jeśli masz już profil zaufany i zdjęcie – kolejny krok to wizyta na portalu GOV.pl. Kiedy już tam będziesz – profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (znajdziesz je w prawym górnym rogu ekranu). Po zalogowaniu, w spisie po prawej stronie, wybierz e-usługę Uzyskaj dowód osobisty” – napisano w informacji prasowej.