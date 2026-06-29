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Z kraju

Dostawy prądu w czasie upałów. Operator uspokaja

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Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Rekordowe temperatury w kraju wyraźnie zwiększają zapotrzebowanie na prąd. Jednak pomimo upałów nie ma przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców - przekazał rzecznik prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych Maciej Wapiński.

Wapiński zaznaczył, że w poniedziałek wieczorem prognozowane jest stosunkowo wysokie zapotrzebowanie (ok. 23 GW), ale będzie jednak ono znacznie niższe od poziomów rekordowych.

Najwyższe zapotrzebowanie na moc notowane jest bowiem zimą - w lutym tego roku padł rekord, który wyniósł 27,7 GW.

- Pomimo upałów system pracuje stabilnie i nie występują większe problemy. Nie ma przerw w dostawach energii elektrycznej do odbiorców, wynikających z niedostępności infrastruktury przesyłowej - dodał Wapiński.

Fala upałów w Polsce

W poniedziałek maksymalna temperatura może sięgać 38-39 st. C, na zachodzie obniży się do 30-33 st. C, z kolei na północnym zachodzie - za frontem atmosferycznym - temperatura obniży się do 25-29 st. C. Na Wybrzeżu ma być 22-23 st. C.

W Polsce do poniedziałku do godz. 20 obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed upałem dla województw: podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubuskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i części zachodniopomorskiego, podlaskiego oraz pomorskiego.

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Upały, które w ostatnim czasie opanowały Polskę spowodowały m.in. utrudnienia na kolei - w niedzielę w niektórych miejscach dochodziło do awarii bądź zerwania sieci trakcyjnej. W poniedziałek przewoźnicy kolejowi odwołali część swoich pociągów.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 16 tys. km, oraz 110 stacji elektroenergetycznych służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej.

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Tagi:
UpałEnergetykaPrąd
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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