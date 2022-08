Duże kłopoty branży, jest apel do rządu. "Problem dotyczy wszystkich towarów, które wymagają chłodzenia"

"Trzy produkty, których dostawy mają być wstrzymane"

Jak podkreślił w rozmowie z TVN24 Biznes Andrzej Gantner, "to jest problem, który będzie dotyczył wielu branż produkcji spożywczej". - Można powiedzieć, że piwo to najmniejszy problem, z jakim zetkniemy się jako konsumenci w związku z brakiem dostaw dwutlenku węgla, suchego lodu i kwasu azotowego. To są trzy produkty, których dostawy mają być wstrzymane. Zarówno branża mięsna, mleczarska, napojowa, jak i segment przetwórstwa owoców i warzyw, praktycznie nie będą w stanie produkować żywności bez tych składników - tłumaczył.

Zwrócił uwagę, że problemem mogą okazać się braki suchego lodu. - Jest on produktem potrzebnym do utrzymania chłodni w transporcie żywności. Jak wszyscy wiemy, produkty wrażliwe, czyli mleczarskie, mleczne, które wymagają obniżonej temperatury, muszą mieć zachowany łańcuch chłodniczy w transporcie i dystrybucji. Jeżeli nie będzie tego produktu, to będzie bardzo poważny problem z transportem chociażby z chłodni czy magazynów do sklepów. Co za tym idzie realne jest niebezpieczeństwo rozerwania łańcuchów dostaw i braku produktów w sklepach - wyjaśniał