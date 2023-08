Fałszywe strony serwisów streamingowych. Oszuści chcą wyłudzić dane

Oszuści tworzą łudząco podobne strony do oryginalnych - takich jak Netflix, Amazon, Disney Plus czy Spotify. Znajdują się na nich pola do wpisania danych, a przestępcy chcą nakłonić do wejścia na nie wysyłając maila z informacją o konieczności uzupełnienia danych dotyczących płatności. Mail wygląda bardzo podobnie do tych, jakie wcześniej wysyłała prawdziwa firma.