Polski Ład a finanse. Odpowiadamy na Wasze pytania

czytaj dalej

To nie jest decyzja premiera Mateusza Morawieckiego, to ucieczka premiera przed odpowiedzialnością - w ten sposób dymisję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego skomentował szef klubu KO Borys Budka. Z kolei Dariusz Joński z KO stwierdził, że to Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński powinni odpowiedzieć za bałagan wywołany przez zmiany podatkowe z Polskiego Ładu.