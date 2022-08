Steinhoff: biegunka legislacyjna to efekt wypowiedzi Kaczyńskiego na wiecu

"Przecież to jest absurd"

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w piątek zapowiedziała wsparcie kolejnych gospodarstw domowych , w związku z podwyżkami cen energii . Jak wskazała, w ramach tego pakietu odbiorcom indywidualnym ma przysługiwać dodatek, którego kwota będzie zależała od źródła ciepła. Zgodnie z zapowiedziami szefowej MKiŚ projekt ustawy ma trafić do prac w Sejmie we wrześniu br.

- Nikt tego nie wie, jak to będzie wyglądało. To są bardzo luźne zapowiedzi. Trzeba było przygotować jedną wspólną ustawę, która by, po pierwsze, nie dzieliła ludzi. Przecież to jest absurd, żeby beneficjentami byli tylko ci obywatele, którzy spalają węgiel w swoich piecach, a nie ci, którzy posłuchali wezwań środowisk ekologicznych czy też rządu i zmienili nośnik energii na mniej emisyjny, mniej szkodliwy dla środowiska. Jest to również przykład braku profesjonalizmu wśród polityków, ale co gorsza wśród rządu - mówił były wicepremier.