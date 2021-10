Tyle mają wynosić dopłaty do rachunków za prąd

Maksymalne miesięczne kwoty dopłat do rachunków za energię elektryczną wyniosą od 26 złotych 85 groszy do 73 złotych 22 groszy, a jest to uzależnione od wielkości gospodarstwa domowego - donosi "Dziennik Gazeta Prawna" w poniedziałek.

Dopłaty do prądu

Dla gospodarstw dwu- lub trzyosobowych kwota wzrośnie do 40 zł 27 gr miesięcznie (241,62 zł na pół roku), a dla rodzin złożonych z czterech lub pięciu osób do 56,14 zł miesięcznie (336,84 zł na pół roku).

"Pojawiają się opinie, że to za mało. Tyle, że jak zrobimy z tego 4 mld zł, to potem będzie narzekanie, dlaczego nie sześć" - tłumaczy inna osoba z rządu.

Dopłaty do cen prądu - projekt

Resort klimatu i środowiska poinformował w piątek, że według założeń projektu noweli dopłata do rachunku odbiorcy wzrośnie z 30 do 50 proc. "Wyższe będą stawki dodatku, które wyniosą od 324 zł do 876 zł w okresie rocznym. Zmiana wartości limitów zużycia energii elektrycznej wpłynie na zwiększenie wysokości dodatku energetycznego i będzie bardziej odpowiadać rzeczywistej sytuacji związanej ze zużyciem energii przez gospodarstwa domowe. Na wsparcie odbiorcy wrażliwego energetycznie rząd planuje przeznaczyć na lata 2022-2031 kwoty zwiększające się w każdym roku od poziomu ok. 1,5 mld zł do poziomu ok. 1,7 mld zł" - poinformowano.