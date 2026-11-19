Z kraju Czy premier będzie grał w grę? Tusk zapytany o GTA 6 Oprac. Alicja Skiba |

Premier Donald Tusk o premierze GTA VI Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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19 listopada odbyła się premiera "Grand Theft Auto VI", na którą fani czekali od 13 lat. Mimo, że nie upłynęła nawet doba odkąd gra stała się dostępna w Nowej Zelandii (w Polsce dopiero o północy - red.), tytuł został bardzo dobrze przyjęty przez fanów, a firma analityczna Sensor Tower oszacowała, że do tej pory sprzedano ponad 17 mln egzemplarzy i wartość transakcji wyniosła ponad 1,65 mld dolarów.

Tusk o jego opinii na temat GTA

Premier Donald Tusk został zapytany w trakcie czwartkowej konferencji prasowej o to, co sądzi o tym wydarzeniu.

- Wiem, że to jest bardzo ważne wydarzenie kulturowe - wskazał.

Jak dodał, "słyszał" o tym, że ludzie biorą urlopy z tej okazji.

- Nie jestem fanem tego typu gier. Syn z rówieśnikami tak, ale to nie jest moja bajka - stwierdził.

- Ale rozumiem, niech każdy gra w to, co lubi - zaznaczył.

Na pytanie, czy Szymon Hołownia zagra w GTA VI w Watykanie odparł, że polityk "poinformował go, że byłby gotów podjąć się tej misji".

Politycy komentują premierę gry

Nie tylko premier Polski skomentował prawdopodobnie najgłośniejszą premierę w branży rozrywkowej w tym roku.

"Szybciej doczekaliśmy się GTA VI niż podpisów prezydenta pod nominacjami ambasadorskimi" - napisał na platformie X minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szybciej doczekaliśmy się GTA VI niż podpisów prezydenta pod nominacjami ambasadorskimi. pic.twitter.com/ngA1O94cMk — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) November 18, 2026 Rozwiń

Z kolei Sławomir Mentzen, poseł z ramienia Konfederancji i jeden z liderów tej partii, przekazał w nagraniu na Facebooku, że "niesamowite jest, że premiera GTA 5 była w 2013 roku".

- Ile się od tego czasu zmieniło, przecież byliśmy wszyscy zupełnie innymi ludźmi. Polska wtedy była zupełnie innym krajem - podkreślił.

Ironizował: "wtedy premierem był Donald Tusk w koalicji z PSL-em, mieliśmy bardzo wysoki dług publiczny, szybko rosnący kryzys w ochronie zdrowia, nieprzyjazne przepisy, skomplikowane podatki".

- Politycy wtedy, obiecywali, że skrócą kolejki do lekarza, że uproszczą przepisy, że podatki będą przyjaźniejsze, że nie będą zatrudniać swoich kolegów w spółkach. No, zupełnie inny świat - podsumował.

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ZUS ucina obawy o kontrole

Gra przypadła do gustu również pracownikom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

"Dziennikarze pytają nas dziś, czy planujemy wzmożone kontrole L4, bo ludzie mogą chcieć symulować chorobę, żeby grać w GTA VI. Ale przecież inspektor kontroli ZUS też człowiek" - napisał na platformie LinkedIn prezes ZUS Liwiusz Laska.

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Urzędnik nawiązał do doniesień o ludziach na całym świecie planujących brać urlopy lub zwolnienia chorobowe, żeby sprawdzić swoje siły w GTA VI.