Tusk pyta Kaczyńskiego. "Powiedz, co zrobisz, by uratować przed upadkiem setki polskich firm?"

Bardzo bym chciał, by Jarosław Kaczyński oprócz spotkania ze swoimi zwolennikami, pojechał do dowolnej firmy zależnej od cen energii i porozmawiał z tymi ludźmi - mówił w sobotę szef PO Donald Tusk. Jak już tak jeździsz, to powiedz, co zrobisz, aby uratować przed upadkiem setki polskich firm – dodał.

Donald Tusk: Kaczyński powinien porozmawiać z ludźmi

- Bardzo bym chciał, żeby oprócz spotkania ze swoimi zwolennikami w zamkniętych salach, (Jarosław Kaczyński) pojechał – mogę dać parę adresów, może być Końskie, gdzie padnie fabryka ceramiczna, może być Ostrowiec z hutą Celsa, to może być Sandomierz, to może inna dowolnie wybrana mała, średnia czy duża firma, która jest zależna od cen energii . I żeby pogadał z tymi ludźmi - powiedział Donald Tusk.

- Tutaj nie powinien stać lider opozycji, ale najwyższy państwowy urzędnik, premier, albo lider partii rządzącej, bo ja mogę dzisiaj apelować a oni mogą dzisiaj podjąć decyzję. Więc, chłopie, jak już tak jeździsz, to powiedz, co zrobisz, aby uratować przed upadkiem setki polskich firm - mówił Tusk.

"Będą padały setki firm"

- To, co dzieje się w ostatnich tygodniach, to w ogóle wykracza poza wszelkie wyobrażenie. Czy będziemy mówili tu o zakładzie rodziny Biliński, czy tu stojących kolegów, to te propozycje, jakie wysyła PGNiG, one oznaczają wzrost dwunasto-, czternasto-, piętnastokrotny. Nie o 15 proc., tylko o 1000, 1200, 1300 procent - powiedział szef PO.