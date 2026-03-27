Tusk: Polska rekordzistą wydatków na bezpieczeństwo

Tusk: PiS ręka w rękę z prezydentem będą się twardo trzymali tych złych rozwiązań

- Polska wygrywa. Niedawno w koszykówkę, wczoraj z Albanią, ale przede wszystkim wygrywamy tę najważniejszą grę o bezpieczeństwo Polski - oświadczył Donald Tusk na nagraniu opublikowanym w serwisie X. Odniósł się do raportu opublikowanego w czwartek przez sekretarza generalnego Sojuszu Marka Rutte.

Największe wydatki na obronę w NATO

- Właśnie przed chwilą sekretarz generalny NATO ogłosił raport. Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o wydatki na bezpieczeństwo w całym pakcie północnoatlantyckim. To jest 4,3 PKB, a za nami lokują się Łotwa, Estonia, Dania i Stany Zjednoczone i to dość daleko - oświadczył premier.

Według rocznego raportu opublikowanego przez NATO w czwartek, w zeszłym roku wszystkie państwa NATO osiągnęły lub przekroczyły cel 2 proc. PKB na obronność, ustalony pierwotnie w 2014 roku na szczycie NATO w Walii.

Polska w 2025 r. wydawała procentowo na obronę najwięcej z państw Sojuszu - 4,3 proc. PKB. Było to w cenach bieżących około 166 mld zł (około 44 mld dolarów), w porównaniu do około 137 mld zł (około 34 mld dolarów) in 2024, gdy wydatki w relacji do PKB osiągnęły 3,76 proc.

Obecny cel wydatków - na który przywódcy NATO zgodzili się na zeszłorocznym szczycie w Hadze - jest jednak znacznie ambitniejszy. Zakłada, że do 2035 roku państwa NATO będą przeznaczać 5 proc. PKB na obronność i powiązane z nią inwestycje. Z tej kwoty 3,5 proc. PKB ma być wydawane na podstawową obronę - taką jak utrzymanie sił zbrojnych i zakupy zbrojeniowe - a 1,5 proc. na wydatki związane z obronnością, takie jak cyberbezpieczeństwo czy dostosowanie dróg i mostów do tego, by mogły się nimi przemieszczać czołgi.

Albania i Kanada na drugim końcu listy

Kolejne miejsca w rankingu największych wydatków zajęły Litwa (4 proc.), Łotwa (3,74 proc.), Estonia (3,42 proc.), Dania (3,34 proc.), Norwegia (3,2 proc.), USA (3,19 proc.), Finlandia (2,87 proc.), Grecja (2,79 proc.) i Holandia (2,59 proc.).

Na drugim końcu tej listy znalazły się Portugalia, Hiszpania, Albania, Kanada i Belgia, których wydatki w stosunku do PKB wyniosły ok. 2 proc.

"Oczekuję, że sojusznicy na kolejnym szczycie NATO w Ankarze pokażą, że podążają jasną i wiarygodną ścieżką do celu (przeznaczania) 5 proc. (PKB na obronność)" - napisał Rutte. Dodał, że "silne więzi transatlantyckie pozostają niezbędne w dobie globalnej niepewności". Szczyt w stolicy Turcji zaplanowany jest na lipiec.

Krytyka Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump wielokrotnie apelował do państw NATO o wyraźne podniesienie nakładów na obronność. Administracja USA argumentuje przy tym, że w dłuższej perspektywie to europejscy sojusznicy powinni wziąć na siebie zasadniczą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu.

Prezydent Trump w czwartek kolejny raz skrytykował państwa NATO za postawę wobec wojny, którą od 28 lutego Izrael i USA prowadzą przeciwko Iranowi. We wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social ostrzegł, że Stany Zjednoczone "nigdy tego nie zapomną".

"Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc w (walce) z tym oszalałym państwem, obecnie zdziesiątkowanym militarnie" - napisał Trump. Prezydent USA ostrzegł też, że jego kraj "nigdy nie zapomni tego ważnego momentu w historii".

"Chronią innych, a w zamian nie dostają nic"

Czwartkowy wpis Trumpa jest kolejnym w krótkim odstępie czasu krytycznym komentarzem na temat postawy innych państw NATO wobec wojny przeciwko Iranowi. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zagroził nawet wyjściem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Poinformował wówczas, że partnerzy z NATO przekazali władzom w Waszyngtonie, że "nie chcą angażować się w działania militarne nawet w sytuacji, gdy zgadzają się co do tego, że Iran nie powinien zdobyć broni nuklearnej".

Stwierdził, że Sojusz funkcjonuje w sposób nierówny; zaznaczył, że USA "chronią innych, a w zamian nie dostają nic" i dlatego - jak podkreślił - nie ma powodu, by polegać na NATO w kluczowych momentach.

Źródło: PAP