Tusk: Polska rekordzistą wydatków na bezpieczeństwo

Donald Tusk
Tusk: PiS ręka w rękę z prezydentem będą się twardo trzymali tych złych rozwiązań
Europejskie kraje NATO i Kanada zwiększyły w 2025 wydatki na obronność aż o 20 procent względem poprzedniego roku. Polska wydawała procentowo na obronę najwięcej z państw Sojuszu. Wynik skomentował Donald Tusk. - Polska jest rekordzistą w całym pakcie północnoatlantyckim - powiedział premier.

- Polska wygrywa. Niedawno w koszykówkę, wczoraj z Albanią, ale przede wszystkim wygrywamy tę najważniejszą grę o bezpieczeństwo Polski - oświadczył Donald Tusk na nagraniu opublikowanym w serwisie X. Odniósł się do raportu opublikowanego w czwartek przez sekretarza generalnego Sojuszu Marka Rutte.

Największe wydatki na obronę w NATO

- Właśnie przed chwilą sekretarz generalny NATO ogłosił raport. Polska jest rekordzistą, jeśli chodzi o wydatki na bezpieczeństwo w całym pakcie północnoatlantyckim. To jest 4,3 PKB, a za nami lokują się Łotwa, Estonia, Dania i Stany Zjednoczone i to dość daleko - oświadczył premier.

Według rocznego raportu opublikowanego przez NATO w czwartek, w zeszłym roku wszystkie państwa NATO osiągnęły lub przekroczyły cel 2 proc. PKB na obronność, ustalony pierwotnie w 2014 roku na szczycie NATO w Walii.

Polska w 2025 r. wydawała procentowo na obronę najwięcej z państw Sojuszu - 4,3 proc. PKB. Było to w cenach bieżących około 166 mld zł (około 44 mld dolarów), w porównaniu do około 137 mld zł (około 34 mld dolarów) in 2024, gdy wydatki w relacji do PKB osiągnęły 3,76 proc.

Obecny cel wydatków - na który przywódcy NATO zgodzili się na zeszłorocznym szczycie w Hadze - jest jednak znacznie ambitniejszy. Zakłada, że do 2035 roku państwa NATO będą przeznaczać 5 proc. PKB na obronność i powiązane z nią inwestycje. Z tej kwoty 3,5 proc. PKB ma być wydawane na podstawową obronę - taką jak utrzymanie sił zbrojnych i zakupy zbrojeniowe - a 1,5 proc. na wydatki związane z obronnością, takie jak cyberbezpieczeństwo czy dostosowanie dróg i mostów do tego, by mogły się nimi przemieszczać czołgi.

Albania i Kanada na drugim końcu listy

Kolejne miejsca w rankingu największych wydatków zajęły Litwa (4 proc.), Łotwa (3,74 proc.), Estonia (3,42 proc.), Dania (3,34 proc.), Norwegia (3,2 proc.), USA (3,19 proc.), Finlandia (2,87 proc.), Grecja (2,79 proc.) i Holandia (2,59 proc.).

Na drugim końcu tej listy znalazły się Portugalia, Hiszpania, Albania, Kanada i Belgia, których wydatki w stosunku do PKB wyniosły ok. 2 proc.

"Oczekuję, że sojusznicy na kolejnym szczycie NATO w Ankarze pokażą, że podążają jasną i wiarygodną ścieżką do celu (przeznaczania) 5 proc. (PKB na obronność)" - napisał Rutte. Dodał, że "silne więzi transatlantyckie pozostają niezbędne w dobie globalnej niepewności". Szczyt w stolicy Turcji zaplanowany jest na lipiec.

Krytyka Donalda Trumpa

Prezydent Donald Trump wielokrotnie apelował do państw NATO o wyraźne podniesienie nakładów na obronność. Administracja USA argumentuje przy tym, że w dłuższej perspektywie to europejscy sojusznicy powinni wziąć na siebie zasadniczą odpowiedzialność za bezpieczeństwo kontynentu.

Prezydent Trump w czwartek kolejny raz skrytykował państwa NATO za postawę wobec wojny, którą od 28 lutego Izrael i USA prowadzą przeciwko Iranowi. We wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social ostrzegł, że Stany Zjednoczone "nigdy tego nie zapomną".

"Państwa NATO nie zrobiły absolutnie nic, by pomóc w (walce) z tym oszalałym państwem, obecnie zdziesiątkowanym militarnie" - napisał Trump. Prezydent USA ostrzegł też, że jego kraj "nigdy nie zapomni tego ważnego momentu w historii".

"Chronią innych, a w zamian nie dostają nic"

Czwartkowy wpis Trumpa jest kolejnym w krótkim odstępie czasu krytycznym komentarzem na temat postawy innych państw NATO wobec wojny przeciwko Iranowi. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zagroził nawet wyjściem Stanów Zjednoczonych z Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Poinformował wówczas, że partnerzy z NATO przekazali władzom w Waszyngtonie, że "nie chcą angażować się w działania militarne nawet w sytuacji, gdy zgadzają się co do tego, że Iran nie powinien zdobyć broni nuklearnej".

Stwierdził, że Sojusz funkcjonuje w sposób nierówny; zaznaczył, że USA "chronią innych, a w zamian nie dostają nic" i dlatego - jak podkreślił - nie ma powodu, by polegać na NATO w kluczowych momentach.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica