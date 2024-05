"Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków". Donald Tusk zabiera głos

W środę 1 maja wypada 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk przy tej okazji zamieścił wpis w serwisie X. "Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego, zgodnie z którą dochód na głowę będzie w 2025 wyższy w Polsce niż w UK" - napisał Tusk.

"Nie czuję się komfortowo. Wkrótce Polska wyprzedzi Wielka Brytanię"

Według analiz przedstawianych przez Partię Pracy, bazujących na danych Banku Światowego, w ciągu kolejnych 20 lat siła gospodarcza Wielkiej Brytanii znacząco osłabnie, ustępując państwom Europy Wschodniej. Wskazano, że brytyjskie PKB per capita w latach 2010-2021 rosło na poziomie 0,5 proc., podczas gdy w Polsce było to 3,6 proc., na Węgrzech 3 proc. i 3,8 proc. w Rumunii. Według laburzystów, jeśli trend ten się utrzyma, przeciętny Brytyjczyk będzie biedniejszy niż przeciętny Polak do 2030 roku i biedniejszy niż mieszkaniec Rumunii i Węgier do 2040 roku.