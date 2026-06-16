Z kraju Łatwiejsze inwestycje. Rząd podpisał zestaw rekomendacji dla polskich firm Wiktor Knowski |

Donald Tusk podpisuje zestaw rekomendacji dla polskich firm Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Choć premier zaznaczył, że te rekomendacje dotyczą w pierwszej kolejności spółek Skarbu Państwa, dodał, że wierzy, że "będą respektowane" również przez inne firmy w Polsce.

- Jestem przekonany, że te dobre praktyki staną się powszechne i nie będą dotyczyły tylko spółek Skarbu Państwa - powiedział premier.

Przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych kodeks dobrych praktyk, dzięki którym ma zwiększyć się udział polskich firm (local content) w inwestycjach zawiera m.in. rekomendacje dotyczące informowania o planowanych zakupach i promowanie innowacyjnych rozwiązań.

Gwarancja większego udziału w inwestycjach

- Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, od samego początku to podkreślamy, żeby inwestycje w Polsce były korzyścią dla polskich firm, polskich pracowników, pracodawców, polskich naukowców. Pracowaliśmy z panem ministrem (aktywów państwowych, Wojciechem) Balczunem nad takimi rekomendacjami - powiedział szef rządu.

Tusk podkreślił, że zasady opisane w dokumencie nie są prawnie wiążące.

- Oczywiście to nie są prawne decyzje, ale te rekomendacje będą - uwierzcie mi - respektowane przez wszystkich uczestników zamówień, inwestycji. To są rekomendacje, które właśnie dają coś na kształt gwarancji, że polskie firmy będą miały w tym (w inwestycjach) coraz większy udział - podkreślił premier.

Rekomendacje dla firm w Polsce

- Nieprzypadkowo także dzisiaj zakończymy ten proces budowania rekomendacji dla polskich firm, polskich spółek, rekomendacji, które są związane z local content. Minister (aktywów państwowych, Wojciech - red.) Balczun właśnie zameldował mi zakończenie tych wszystkich prac - powiedział Tusk we wtorek na zorganizowanym w Warszawie wydarzeniu "Polska Inwestuje". Jak zaznaczył, nie jest to prosty mechanizm prawny.

- I dzisiaj w czasie posiedzenia rządu będę podpisywał ten zestaw rekomendacji, które będą sprzyjały polskim firmom we wszystkich możliwych procesach inwestycyjnych - zapowiedział przed południem.

Podkreślił, że zapowiedź stworzenia takich rekomendacji nie odstrasza inwestorów zagranicznych. - Wręcz przeciwnie. Takie twarde, chłodne i równocześnie otwarte na te najnowocześniejsze pomysły, otwarte na najbardziej ambitne inwestycje, myślenie, ono spowodowało, że ci wielcy inwestorzy, choćby tacy jak Lumina Metals, nie są zaniepokojeni faktem, że tutaj Polska będzie twardo pilnowała swoich narodowych interesów i polskie firmy będą uczestnikami tego wielkiego procesu inwestycyjnego - oświadczył szef rządu.

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