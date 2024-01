Kujda traci funkcję w państwowym banku. Jest decyzja Tuska

Wcześniej w czwartek Tusk odwołał prezes BGK Beatę Daszyńską-Muzyczkę oraz Jerzego Szmita ze składu Rady Nadzorczej banku. Kujda został powołany do Rady Nadzorczej BGK w kwietniu 2023 r. przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego. Wcześniej był zatrudniony w biurach: ministra aktywów oraz ministra klimatu. W latach 2015–2019, 2005–2008 oraz 1998–2002 był prezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie również w latach 2002–2004 pełnił rolę eksperta. Od 2009 r. do 2015 r. był członkiem zarządu Słowo Niezależne, a w latach 2008–2016 oraz 1995–1998 prezesem spółki Srebrna sp. z o.o. W lutym 2019 r. Kujda zrezygnował z kierowania Funduszem. Kilka dni wcześniej pojawiły się medialne informacje, że był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL o pseudonimie Ryszard. Sam Kujda oświadczył, że "nigdy nie podjął z SB współpracy, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy", przyznał, że mógł "podpisać jakieś dokumenty" ubiegając się o wyjazd za granicę.