Premier o zakazie korzystania ze smartfonów w szkołach: poważny cywilizacyjny problem

Donald Tusk
Donald Tusk o projekcie nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który przewiduje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że rząd planuje wprowadzić zakaz dla dzieci z korzystania ze smartfonów w szkołach. - Zdajemy sobie sprawę, że uzależnienie od telefonów może mieć fatalne skutki, i to długoterminowe - zaznaczył podczas otwarcia posiedzenia rządu. Premier ogłosił również, że w trakcie obrad rozpatrywana będzie propozycja przepisów ograniczających dostęp do pornografii dla najmłodszych.

- Co do zasady, w czasie zajęć, przerw, korzystanie z telefonu byłoby zakazane - powiedział premier. We wtorek po godz. 11 rząd rozpoczął obrady.

Jak dodał premier, "rozwiązanie nie jest idealne". - Wiemy o tym, nie mamy żadnych iluzji. (…) Jak trafi to [projekt ustawy – red.] do Sejmu, ale również w praktyce, będziemy musieli cały czas starać się budować synergię między rodzicami, nauczycielami oraz uczniami - stwierdził.

Tusk: szczególnie szkodliwe dla najmłodszych

Jak zauważył, "mamy poważny cywilizacyjny problem".

- To jest uzależnienie prawie wszystkich w tej chwili, ale w szczególnie szkodliwe dla najmłodszych: od internetu, telefonów komórkowych, platform, komputerów - wymienił Tusk.

- Zdajemy sobie sprawę, że to może mieć fatalne skutki i to długoterminowe. Dla życia naszych dzieci i młodych ludzi, ale również dla państwa. Cywilizacyjne, negatywne skutki - ocenił.

Tusk: dostęp do pornografii to poważny problem

Rząd zajmie się również w trakcie posiedzenia propozycją przepisów, które mają ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii; dostawcy tych treści będą odpowiedzialni za weryfikację wieku użytkowników.

Premier, otwierając posiedzenie rządu, zwrócił uwagę, że uzależnienie dzieci od telefonów komórkowych oraz dostęp nieletnich do treści pornograficznych to poważne problemy, których rozwiązanie będzie wymagało społecznej zgody.

Szef rządu wskazał, że "to samo dotyczy innych treści szkodliwych, jak nakłanianie do samobójstw, czy naga przemoc". - To jest jeszcze trudniejszy problem - dodał.

Przyznał też, że jest świadomy, iż tego typu przepisy nigdy nie będą stuprocentowo skuteczne. - Będziemy potrzebowali pełnej współpracy wszystkich bez wyjątku. To kompletnie nie ma nic wspólnego, mam nadzieję, z partiami czy z ideologiami - podkreślił szef rządu.

- Chcemy chyba wszyscy chronić nasze dzieci i młodych ludzi, ale szczególnie najmłodszych przed szkodliwymi treściami, które czynią spustoszenie w ich umysłach i emocjach - wyjaśnił.

Ustawa o ochronie przed dostępem do pornografii

Projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści pornograficznych w internecie zakłada m.in., że dostawcy treści pornograficznych będą odpowiedzialni za weryfikację wieku użytkowników w inny sposób niż dotychczas stosowana autodeklaracja, według której, aby uzyskać dostęp do pornografii, wystarczy kliknąć okienko z potwierdzeniem ukończenia 18 lat.

Autorzy projektu nie narzucają dostawcom, z jakiej formy weryfikacji wieku mają korzystać - ważne, aby była ona skuteczna, a przy tym nie naruszała prawa do prywatności. Wśród mechanizmów stosowanych na świecie wymieniają m.in. potwierdzanie wieku za pośrednictwem bankowości, weryfikację przez operatorów sieci komórkowych lub przy wykorzystaniu kart kredytowych, a także portfele tożsamości cyfrowej.

Dostawcy, którzy nie spełnią wymogu skutecznej weryfikacji wieku, będą musieli liczyć się z karą finansową nałożoną przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej - od 10 tys. zł do maksymalnie 1 mln zł. Inną możliwą konsekwencją będzie zablokowanie strony na poziomie domeny (ang. Domain Name System - DNS).

Nowelizacja Prawa oświatowego

Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zakłada zakaz używania w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych oraz "innych urządzeń elektronicznych". Będzie obowiązywał uczniów "podczas pobytu na terenie szkoły". Zakaz ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Ma objąć uczniów, a nie obejmie nauczycieli i innych pracowników szkół. Zgodnie z projektem, od zakazu będą dwa wyjątki. Pierwszy to zgoda nauczyciela na skorzystanie z telefonu uzasadniona celami dydaktyczno-wychowawczymi (np. nauka bezpiecznego korzystania z internetu, przeprowadzenie quizu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii). Drugi wynika z konieczności skorzystania przez ucznia z urządzenia ze względu na chorobę, niepełnosprawność lub inne szczególne potrzeby (np. mierzenie poziomu glukozy). Szkoły będą autonomicznie decydować, w jaki sposób praktycznie egzekwować zakaz.

Źródło: tvn24.pl, PAP
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

