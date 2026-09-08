Z kraju "Machina rozliczeń ruszyła". Tusk o projekcie ustawy o rynku kryptowalut Oprac. Wiktor Knowski |

Posiedzenie rządu. Donald Tusk komentuje drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut złożony przez prezydenta Karola Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

- Ja byłem bardzo powściągliwy i nie informowałem państwa jakoś szczegółowo o tym, co wyprawiali przedstawiciele PiSu, Konfederacji i Pałacu Prezydenckiego w czasie, kiedy przygotowywaliśmy ustawę, która została zawetowana przez Prezydenta. Dzisiaj jest chyba najwyższy czas powiedzieć dokładnie, w jaki sposób zachowywano się, co robiono, żeby zablokować na każdym możliwym etapie regulację, która mogła uchronić Polaków, którzy zainwestowali w kryptowaluty, od strat - powiedział premier.

Przed złożeniem drugiego projektu ustawy o rynku kryptowalut, prezydent Nawrocki w czerwcu trzeci raz zawetował ustawę. Przekonywał, że rząd zamiast realnie rozwiązać problem, "z uporem maniaka uprawia walkę z 'kryptocieniem'". Sejm w piątek ponownie nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta.

Dowiedz się więcej: Prezydent złożył drugi projekt ustawy o rynku kryptowalut

Szef Zondacrypto i Bogucki z podobnymi uwagami

Premier Tusk przekazał, że kiedy rząd proponował po raz pierwszy regulację rynku kryptowalut, swoje poprawki do niej za pośrednictwem Związku Banków Polskich zgłosiła Zondacrypto - giełda kryptowalut, której klienci stracili w sumie setki milionów złotych. Miały one dotyczyć artykułu 67 projektu ustawy, który miał umożliwiać blokowanie stron internetowych, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.

Tę samą poprawkę miał zgłosić szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. - Jeszcze raz podkreślam, także publicznie. Pan Kral, lider przedsięwzięcia Zondacrypto, domagał się tego typu rozstrzygnięcia, a zostało ono zgłoszone przez ministra Boguckiego - powiedział Tusk.

Jak wyjaśnił premier we wtorek, rząd proponował, "aby państwo mogło blokować strony internetowe, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli".

- Przyszła poprawka (podczas prac nad trzecim projektem, który był rozpatrywany w Sejmie jako połączone projekty m.in. rządu i prezydenta - PAP), podpisana przez pana ministra Boguckiego (...), która powołując się na prawa i wolności konstytucyjne, próbowała wyrzucić de facto ten artykuł, tak go zmienić, aby państwo nie mogło blokować stron internetowych, których aktywność narażała na straty obywateli polskich - ocenił Tusk.

Rząd proponował poprawkę do ustawy, aby aby państwo mogło blokować szkodliwe strony internetowe Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Przekonywał, że intencją rządu było zaostrzenie przepisów, tak by Polacy nie byli narażeni na ryzyka związane z rynkiem kryptoaktywów.

- Kiedy odrzuciliśmy tę bulwersującą poprawkę, pojawił się inny argument, także sformułowany przez ministra Boguckiego, ale również przez polityków Konfederacji i PiSu. Otóż tę ustawę proponowali odrzucić, a następnie poparli weto prezydenta, ponieważ według nich była zbyt długa - stwierdził premier.

Sprawa Zondacrypto

Giełda ma mieć bliskie powiązania ze środowiskiem prawicy w kraju. W wydarzeniach sponsorowanych przez Zondacrypto uczestniczył m.in. prezydent Karol Nawrocki. Była ona również sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zarzuty w tej sprawie usłyszał prezes PKOl Radosław Piesiewicz. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Sprawą Zondacrypto i jej założyciela - Sylwestra Suszka od lat zajmuje się Michał Fuja z "Superwizjera", którego zespół w 2020 roku ujawnił kryminalne źródła funduszy na założenie giełdy (wówczas BitBay).

Siedziba PKOl z logo Zondacrypto Źródło zdjęcia: Leszek Szymański / PAP

Zarzuty prawicy do projektu ustawy

Inny argument przeciwko rządowemu projektowi, jakie przedstawił Pałac Prezydencki oraz politycy PiS i Konfederacji, miał dotyczyć jego długości. - Ponieważ w ich ocenie: prezydenta, liderów PiSu i Konfederacji wystarczyłaby ustawa o wiele krótsza - powiedział premier. Dodał, że prezydencki projekt ustawy jest dłuższy od projektu rządowego.

- Argument, że rządowa ustawa była za długa i dlatego warto ją było blokować, wygląda naprawdę w ten sposób: projekt rządowy - 106 stron i 168 artykułów, projekt autoryzowany przez prezydenta Nawrockiego - 108 stron i 170 artykułów - powiedział Tusk przed posiedzeniem rządu.

>>> Zondacrypto a ludzie prawicy. Najważniejsze fakty z kryptoafery

W ocenie premiera argument opozycji, która wskazywała, że rządowa ustawa jest za długa był "kolejną groteskową próbą zablokowania za wszelką cenę tych przepisów, które dawały szanse państwu polskiemu na skontrolowanie i nadzór nad takimi przedsięwzięciami jak Zondacrypto"

- Do tej pory Konfederacja i prezydent Nawrocki proponowali kompromis ze złem, czystym złem. Niestety co się miało stać, zgodnie z ich wyobrażeniami i interesami, to się stało. Kto miał zniknąć, zniknął. Komu miano wypłacić pieniądze, wypłacono, jaką ustawę trzeba było zablokować, tak, taką zablokowano - powiedział szef rządu.

- Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że czas na tego typu groteskowe manewry się skończył. Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma, i żadne kolejne pseudoinicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie, skończyło się bezkarne chronienie interesów - podsumował premier.