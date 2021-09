Donald Tusk o Nord Stream 2: jest wbrew interesom Unii Europejskiej

Mówiłem to wiele razy i jako szef Rady Europejskiej i jako premier – to jest błąd i to z kategorii niewybaczalnych, bo z bardzo poważnymi konsekwencjami. Błąd wynikający z egoistycznie pojętych niemieckich interesów - powiedział na antenie TVN24 p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Podkreślił, że powstanie rosyjskiego gazociągu jest wbrew interesom całej wspólnoty.

- Angela Merkel bardzo często w rozmowach w cztery oczy mówiła, że jest to bardzo złe dla Unii Europejskiej, że to nie ona podejmowała pierwotną decyzję, ale że jest już na takim etapie, że nie można z niej wycofać - mówił Tusk.

Przyznał, że decyzję o budowie gazociągu ocenia "negatywnie". - Uważam, że jest to wbrew interesom UE jako całości, a już nie mówiąc o Polsce, czy Ukrainie i w dodatku wszyscy to wiedzą - mówił.

- Wtedy kiedy Niemcy zachowują się egoistycznie w Europie to konsekwencje są większe ze względu na rozmiar gospodarki i znaczenie Niemiec. Tu nie ma żadnego usprawiedliwienia. Natomiast my niewiele więcej uzyskamy w Europie, także od Niemców, jeżeli będziemy szanowanymi i aktywnymi partnerami wewnątrz Unii. Jeszcze postawimy się z boku, obrażeni na wszystkich i obrażając wszystkich, to nie będziemy mieć wpływu na niczyje decyzje. To jest ten problem, który stawia pod znakiem zapytania sens PiS-owskiej polityki - ocenił.