Tusk o debacie w sprawie przerwania budowy CPK. Jest reakcja Horały

Debata o przerwaniu budowy Centralnego Port Komunikacyjny jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął - stwierdził premier Donald Tusk. Na słowa szefa rządu zareagował były pełnomocnik do spraw CPK Marcin Horała, którego zdaniem "Tusk jak zwykle manipuluje, żerując na ignorancji swoich wyznawców".

Horała reaguje na słowa Tuska

Po czym dodał: "Więc w telegraficznym zupełnie skrócie co się udało w obszarze CPK przed 13 grudnia".

- "przeprowadzone wszystkie badania, formalności i zgody dla lotniska: master plan, zatwierdzony plan generalny, decyzja środowiskowa (samo postępowanie o DUŚ z inwentaryzacją środowiskową to w polskich realiach bywa kilka lat przy dużych inwestycjach), złożony wniosek o decyzję lokalizacyjną"; - "wbiliśmy 'pierwszą łopatę', rozpoczęły się przygotowawcze prace budowlane na terenie lotniska"; - "ponad 1300 ha gruntów zostało dobrowolnie zakupionych, 80 proc. właścicieli nieruchomości zabudowanych zgłosiło się do programu", - "pozyskaliśmy ofertę inwestora strategicznego – konsorcjum Vinci i IFM gotowego zainwestować do 8 mld zł w zamian za mniejszościowe udziały w lotnisku".