Tusk: PiS okradało nas wyjątkowo bezczelnie

Donald Tusk skomentował gwałtowne obniżki hurtowych cen paliw w PKN Orlen. - Prawo i Sprawiedliwość zawyżało ceny benzyny i okradało nas w ten sposób wyjątkowo bezczelnie - ocenił były premier i lider Platformy Obywatelskiej w nagraniu opublikowanym w środę w mediach społecznościowych.

Donald Tusk opublikował w środę nagranie na Twitterze, w którym mówi o "faktach, które doprowadzają Polaków do szału". - Przez wiele miesięcy, jak się okazało, PiS zawyżało ceny benzyny i okradało nas w ten sposób wyjątkowo bezczelnie - powiedział lider PO.

Hurtowe ceny paliw w PKN Orlen w pierwszych dniach nowego roku gwałtownie spadły. W efekcie - mimo podwyżki stawki VAT na paliwa silnikowe z 8 do 23 proc. - na stacjach obserwujemy ceny benzyny i oleju napędowego na poziomach z ostatnich tygodni.

Zdaniem Urszuli Cieślak, analityczki Biura Maklerskiego Reflex, obniżki cen paliw w hurcie "to było działanie, które miało potwierdzić zapowiedzi, że po Nowym Roku kierowcy nie odczują podwyżek na stacjach, mimo że wzrośnie stawka podatku VAT". W jej ocenie to było "działanie wizerunkowe". - Zadziało się to kosztem tego, że (...) płaciliśmy (wcześniej - red.) więcej, żeby teraz nic się nie zmieniło - powiedziała Cieślak.

Prezes UOKiK-u Tomasz Chróstny był w środę pytany na sejmowym korytarzu przez Radomira Wita, reportera TVN24, czy są prowadzone kontrole w sprawie polityki cenowej Orlenu. - Prowadzimy w tym zakresie postępowanie, wszelkie informacje chętnie przedstawimy jutro (w czwartek - red.) - powiedział Chróstny. Konferencja prasowa ma się rozpocząć o godzinie 11.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek wskazał we wtorek w oświadczeniu, że Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju. Jak stwierdził, gdyby koncern nie komunikował, że postara się utrzymać ceny przy podwyżce VAT, na rynku mogłaby wybuchnąć panika. - Gdybyśmy nie komunikowali wcześniej, że zrobimy wszystko, by ceny utrzymać, na polskich stacjach paliw mielibyśmy panikę - powiedział Obajtek, odnosząc się do niepodniesienia cen detalicznych, mimo wzrostu 1 stycznia VAT na paliwa.

Stawka VAT na gaz w górę

Były premier Donald Tusk zwrócił też uwagę na wzrost stawki VAT na gaz. - Podnieśli VAT na gaz do 23 procent, a mogli do 5 procent - ocenił lider PO.

- Jesteście wściekli? Więc zamieńmy tę naszą złość na siłę i zmieciemy tę władzę razem z jej bandyckimi cenami - dodał szef PO.

PiS: ceny paliw w Polsce są jedne z najniższych

W środę odbyła się seria konferencji prasowych polityków PiS w poszczególnych województwach. Konferencje poświęcone były kwestii cen paliw, a także polityki związanej z ustalaniem wieku emerytalnego za czasów rządów PO-PSL. Konferencje zorganizowane zostały w reakcji na zapowiedź rzecznika PO Jana Grabca, że KO będzie domagać się wyjaśnienia zawyżania cen paliw przez PKN Orlen przed 1 stycznia, by po Nowym Roku ceny te nie wzrosły. Grabiec mówił, że między 31 grudnia a 1 stycznia - pomimo podwyższenia od 2023 r. z 8 do 23 proc. stawki podatku VAT na paliwa - cena nie uległa zmianie, a nawet gdzieniegdzie spadła. - To oznacza, że wcześniej płaciliśmy kilkanaście procent więcej niż musieliśmy płacić - przekonywał rzecznik PO.

Wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski przekonywał na konferencji w Warszawie, że "patrząc porównawczo na ceny paliw, to w Polsce są jedne z najniższych". Jak ocenił, dowodem jest to, że "nasi sąsiedzi, z Niemiec i Litwy, przyjeżdżają do nas, żeby tankować".

- To wynik sukcesu i podjętych decyzji dotyczących fuzji, stworzenia giganta - największej spółki, Orlen jest właśnie taką spółką - i podjęcie działań dotyczących fuzji z Saudi Aramco. To decyzja historyczna dla Polski, bo przewidywanie, że może nastąpić szantaż energetyczny spowodowało podjęcie przez prezesa (Orlen Daniela) Obajtka pracy nad połączeniem się z jedną z najsilniejszych firm światowych, która ma dostęp do własnych zasobów ropy i gazu. Dzięki temu nie zabrakło w Polsce paliwa - powiedział.

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes