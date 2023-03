Tusk zakłada się, że obniży inflację. Stawka to jedno euro

Inflacja, stabilność, bezpieczeństwo energetyczne

Zdaniem Tuska - który przypomniał, że w czasie gdy oddawał władzę, inflacja w Polsce była na poziomie zera, założył się z uczestnikiem spotkania o symboliczne jedno euro, że zna sposób na jej radykalne ograniczenie. - Przywrócenie elementarnej zasady, że bank centralny pilnuje tego, co ma zapisane w konstytucji, zaprzestanie nieograniczonego wydawania pieniędzy tam, gdzie jest interes polityczny. (...) Wprowadzenie tej żelaznej logiki przyniesie szybko pozytywne wyniki. W ciągu dwóch lat Polska będzie w gronie 5-6 państw w Europie o najniższej inflacji - zapewnił Tusk. Pytany o szanse na uproszczenie systemu prawnego i przywrócenie stabilności systemu, lider PO powiedział, że wiele z wprowadzonych przez PiS zmian w prawie zostało dokonanych z naruszeniem konstytucji i prawa, więc ich przywrócenie do stanu poprzedniego nie będzie wymagało nowych ustaw. Opowiedział się za uniezależnieniem prokuratora generalnego od polityków, jednak przyznał, że do tego konieczna będzie odpowiednia siła w parlamencie, która będzie mogła odrzucić spodziewany sprzeciw ze strony prezydenta Andrzeja Dudy .

Promowanie tych, którzy chcą pracować

Tusk zaprzeczył też, że proponowane przez niego programy w rodzaju "babciowego" czy preferencyjnych kredytów mają charakter socjalny. - Jest dokładanie odwrotnie. Jeśli kobieta po urodzeniu dziecka pójdzie do pracy, będzie to jej wybór i będzie dostawała 1,5 tysiąca miesięcznie 'babciowego' zarabiając choćby płacę minimalną, to w podatkach odda państwu więcej niż dostanie. (...) Chcę promować tych, którzy chcą pracować. Ja chcę, żeby pieniądze państwa uruchamiały i umożliwiały aktywność zawodową i odpowiedzialność wszędzie tam, gdzie to możliwe. By był to bodziec do jeszcze większej aktywności, a nie jałmużna pozwalająca na spędzanie całego życia przed telewizorem czy komputerem - powiedział lider PO. Zaznaczył, że "Nie jestem dzisiaj w polityce, po to, by upierać się przy jakiejś mojej ideologii".