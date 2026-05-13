Donald Tusk na Impact'26: Polska to najlepsze miejsce na ziemi

Donald Tusk Impact
Donald Tusk na Impact'26: jesteśmy bardzo odporni na pandemię pesymizmu
Źródło zdj. gł.: TVN24
Nasza gospodarka była w momencie startu warta około 67 miliardów dolarów rocznie. W tym roku przekroczyliśmy granicę biliona dolarów. Jesteśmy najszybciej rozwijającym się krajem w Europie i jednym z najbardziej ambitnych narodów na kontynencie - mówił w środę premier Donald Tusk podczas otwarcia Impact'26 w Poznaniu.

W środę, 13 maja 2026 roku, w Katowicach rozpoczął się Impact'26 - jeden z najważniejszych szczytów gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wydarzenie oficjalnie otworzył premier Donald Tusk, który w swoim przemówieniu inauguracyjnym podkreślił odporność Polski na "ponure przepowiednie" oraz siłę krajowej gospodarki.

Donald Tusk o polskiej gospodarce

- Jesteśmy bardzo odporni na tę pandemię pesymizmu, niepewności, strachu. Mówię, że tu w Polsce, bo to jest - a przecież nikt by się tego nie spodziewał kilka dekad temu - najlepsze miejsce na ziemi. Najlepsze miejsce na ziemi do życia, do spełniania swoich marzeń - mówił premier.

Tusk zaznaczył, że Polacy nigdy wcześniej nie byli tak dumni z tego, kim są i co osiągnęli. - Wszędzie, gdzie jestem na świecie, spotykam Polaków, dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata - mówił.

Zwrócił uwagę, że przeciętna Polka i przeciętny Polak są dziś trzy razy zamożniejsi niż w momencie, gdy kraj rozpoczynał swoją przygodę z wolnością w 1989 roku. - Nasza gospodarka była warta wtedy około 67 miliardów dolarów rocznie. W tym roku przekroczyliśmy bilion dolarów - wskazał Tusk. Dodał, że Polska jest najszybciej rozwijającym się i najambitniejszym krajem w Europie.

- Ten sukces osiągnęliśmy dzięki własnej przedsiębiorczości, odwadze, kreatywności. Także dzięki temu, co jest dzisiaj unikatowe. Wierzyliśmy wtedy, kiedy zaczynaliśmy tę drogę, i wierzymy także dzisiaj w to, że te stare, odwieczne fundamenty naszej cywilizacji - europejskiej, zachodniej cywilizacji - wolność, prawa człowieka, godność człowieka, przedsiębiorczość, konkurencja, choć brzmią dziś archaicznie, są wciąż tak samo ważne jak były wtedy, kiedy nasza cywilizacja się rodziła - mówił.

Wyzwania dla Europy i demokracji

Premier powiedział również, że nigdy nie uwierzył w tezy głoszące, iż "demokracja zbankrutowała, a wolność przestała być nadrzędną wartością, (...) że świat wolności, tradycyjnych wartości musi przegrać w konfrontacji z kłamstwem, cynizmem, korupcją". Jak wskazał, wybory m.in. w Rumunii i na Węgrzech pokazały, że demokracja potrafi się obronić.

- Pamiętam jak dziś, jak niektórzy z moich rozmówców mówili, że jedyną sensowną odpowiedzią, jedyną skuteczną odpowiedzią na kryzys migracyjny albo na pandemię są silne rządy. Rządy autokratyczne, że demokracja liberalna straciła możliwości kontrolowania granicy swojego państwa, bezpieczeństwa swojego terytorium, skutecznego działania na przykład w czasach takich klęsk jak pandemia. I rzeczywiście wiele na to wskazywało, że tak jest - stwierdził premier.

Dodał, że w tamtym czasie często pojawiało się przekonanie, iż tylko autokratyczne systemy są w stanie skutecznie reagować na globalne zagrożenia. Tusk zaznaczył jednak, że to złudzenie, a demokracja liberalna, mimo swoich ograniczeń, wciąż jest systemem, który potrafi sprostać wyzwaniom współczesności.

Siła dobra i wolności

W dalszej części wystąpienia premier odniósł się do postaw ludzi walczących o wolność poza granicami Polski. Wspomniał m.in. Andrzeja Poczobuta i Swiatłanę Cichanouską jako przykłady odwagi i niezłomności.

- Kiedy patrzę na tych ludzi, kiedy Andrzej Poczobut mówi: 'Wiem, siedziałem pięć lat, jestem gotów dalej siedzieć. Muszę tam wrócić, bo głęboko wierzę, że to ma sens, że prędzej czy później wygrana będzie po naszej stronie - po stronie wolności, uczciwości i prawdy' - relacjonował Tusk.

Dodał, że postawa takich osób, a także solidarność wobec Ukrainy, przywracają mu wiarę w sens walki o wartości demokratyczne.

Na zakończenie premier zaznaczył, że nawet w najtrudniejszych momentach należy zachować wiarę w siłę dobra. - Dobro nie może być i nie musi być bezsilne. Prawda nie musi przegrywać z kłamstwem, uczciwość nie musi przegrywać z korupcją - mówił. Podkreślił, że w polityce - tak jak w życiu - zwycięża ten, kto potrafi zachować wiarę w sens działania i odwagę.

Ruszył Impact'26. 25 debat TVN24 i wielkie nazwiska w Poznaniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ruszył Impact'26. 25 debat TVN24 i wielkie nazwiska w Poznaniu

TVN24

Goście Impact'26 w Poznaniu

Impact od lat uznawany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna edycja zapowiada się rekordowo – program obejmuje 25 ścieżek tematycznych i aż 94 godziny debat, w których udział weźmie ponad 650 ekspertów, przedsiębiorców oraz przedstawicieli środowisk naukowych i kulturalnych. Na Impact’26 wystąpią m.in. były premier Kanady Justin Trudeau, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Daron Acemoglu, noblistka i pisarka Olga Tokarczuk, dyrektor zarządzająca Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva, światowej sławy prawniczka Amal Clooney oraz historyk Timothy Snyder z Uniwersytetu w Toronto. W gronie prelegentów znajdzie się również Ian Brzezinski, członek Grupy Doradców Strategicznych Rady Atlantyckiej, który niedawno gościł w TVN24 BiS.

Źródło: tvn24.pl, PAP
