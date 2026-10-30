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Z kraju

"Nie boję się użyć tych słów". Nowa inwestycja zapewni prąd dla ponad dwóch milionów domów

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Donald Tusk
Donald Tusk w trakcie otwarcia terminalu T5 w Gdańsku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Gadomski
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W Gdańsku otwarty został terminal T5. To pierwszy polski terminal przeznaczony do budowy morskich farm wiatrowych, które mają dostarczać energię milionom gospodarstw domowych. - Chcemy, aby polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy byli beneficjentami tych potężnych nakładów inwestycyjnych, jakie w tej chwili mają miejsce w polską energetykę - powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Podczas piątkowej uroczystości spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 (należąca do PGE i duńskiego Orsted) formalnie przejęła terminal T5 od spółki Istrana, utworzonej przez Polski Fundusz Rozwoju i Baltic Hub.

Terminal został przystosowany do obsługi największych komponentów morskich farm wiatrowych dostępnych na rynku europejskim. Będzie stanowił zaplecze m.in. do budowy morskiej farmy wiatrowej Baltica 2 - jednej z najważniejszych inwestycji energetycznych w Polsce. Terminal ma powierzchnię 21 hektarów i został wbudowany w morze.

- Jak dobrze wiecie, ten terminal powstał, gdzie była jeszcze niedawno woda - powiedział premier. - Mamy więcej Polski. Jest większa o 21 hektarów - dodał.

Premier o terminalu T5 w Gdańsku

Tusk podkreślił, że "dzisiaj Polska staje się energetyczną potęgą na Bałtyku". Dodał, że inwestycja została w całości zrealizowana przez polskich producentów. - To nie jest tylko to, że to Polacy konstruowali, projektowali i wykonywali roboty tutaj na wodzie, powiększając Polskę, ale to przedsięwzięcie pozwoli zaangażować wiele polskich firm - dodał premier.

- Bałtyk staje się polskim morzem - powiedział.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Gadomski

Tusk podkreślił, że inwestycja ta ma ogromne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo energetyczne kraju. - Dzięki temu terminalowi będziemy dużo sprawniej rozwijali nasz potencjał energetyczny - powiedział. Prąd z farmy wiatrowej Baltica 2 ma popłynąć do kraju już w pierwszej połowie 2027 roku.

- Nie muszę nikomu tłumaczyć, jakie to jest ważne w dzisiejszej epoce destabilizacji - powiedział premier.

I dodał: - Świat trzęsie się w posadach i to wpływa na ceny i dostawy energii.

Rola unijnych środków

Ponadto Tusk mówił o symbolicznym znaczeniu inwestycji, która pokazuje, jaki jest potencjał kraju na arenie europejskiej. Podkreślił, że to środki unijne pozwoliły sfinansować ten projekt. Inwestycja stanowi bowiem część Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Tusk powiedział, że "Polska stała się europejskim liderem". - Te inwestycje są możliwe dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej (...). Polska jest Unią Europejską, a Unia Europejska staje się bardziej polska - powiedział premier.

Rozwój idei local content

W piątek udział w uroczystości otwarcia terminala T5 w Porcie Gdańsk wziął również minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.

- Jesteśmy dzisiaj w miejscu, które jest symbolem czegoś, co dla nas i w rządzie, i w Ministerstwie Aktywów Państwowych jest kluczowe. Czyli jesteśmy w miejscu, które jest symbolem realizacji w praktyce idei local content - powiedział Balczun.

Jego zdaniem, od ubiegłego roku w projekcie local content wydarzyło się "bardzo wiele". - Zbudowaliśmy całą nomenklaturę, definicję local content. Potrafimy liczyć krajowość podmiotów i ich poziom w gospodarce. Zaangażowaliśmy do tego Urząd Zamówień Publicznych, GUS, środowiska gospodarcze - dodał.

- Ja może przytoczę taki przykład, który został opracowany przez analityków PKO BP: wzrost local content o 10 proc. może zwiększyć nasze PKB o 3,6 proc., a dochody państwa o 30 miliardów [złotych - red.]. To jest bardzo namacalne, jak local content wpływa na naszą gospodarkę - podkreślił Balczun.

"Nie boję się użyć tych słów"

W uroczystości udział wziął również minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. - Do 2040 roku możliwa jest instalacja nawet 18 GW mocy na Bałtyku. To potężne inwestycje, setki tysięcy kilometrów kabli, konstrukcje stalowe, specjalistyczne statki - mówił podczas otwarcia terminala T5 w Gdańsku.

Zaznaczył, że celem jest, by łańcuchy dostaw inwestycji w farmy wiatrowe były "w pełni skonfigurowane z polskimi mocami produkcyjnymi". - Chcemy, aby polskie firmy, polscy przedsiębiorcy, polscy pracownicy byli beneficjentami tych potężnych nakładów inwestycyjnych, jakie w tej chwili mają miejsce w polską energetykę - wskazał Domański.

>>> Domański o wsparciu spółek zbrojeniowych

Poinformował, że wkrótce z terminala T5 ma być transportowanych ponad 107 turbin wiatrowych, na miejsce ich instalacji, czyli do morskiej farmy wiatrowej Baltica 2, która ma zapewnić prąd dla 2,5 mln gospodarstw domowych.

Następnie minister zwrócił się do przedsiębiorców obecnych na otwarciu terminala T5. - Chciałbym do państwa zaapelować, abyśmy wspólnie bronili Unii Europejskiej, bronili polskiego członkostwa. (...) Niestety widzimy coraz wyraźniej, iż siły, które chcą wypchnąć Polskę z Unii Europejskiej, stają się coraz bardziej słyszalne, coraz głośniejsze. Coraz wyraźniej widzimy, iż są siły polityczne, które chcą ten wielki sukces cywilizacyjny naszego kraju zaprzepaścić. Nie boję się użyć tych słów - powiedział Domański.

Źródło: TVN24, PAP
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EnergetykaTransformacja energetycznaBezpieczeństwo energetyczneenergia odnawialnapolityka energetyczna Polski
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