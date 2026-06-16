Z kraju Tusk: kto to zrozumie szybciej, ten więcej z nami zarobi Oprac. Wiktor Knowski |

Donald Tusk o zagranicznych inwestycjach w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Albert Zawada

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- Rozmawialiśmy długo o tym (...) jak wielkie szanse dla Polski i dla województwa lubuskiego tego typu inwestycje przynoszą. Mówimy tu o radykalnym zwiększeniu możliwości wydobywczych miedzi, srebra. Każdy, kto chociaż trochę zna się, a właściwie już wszyscy się na tym znają, co jest potrzebne dla najnowocześniejszych technologii. O co tak naprawdę dzisiaj toczy się wielki bój, globalny bój, to są między innymi tego typu dobra, jak metale rzadkie, ale w naszym przypadku to jest miedź - powiedział premier.

- Polska będzie jednym z dominatorów na rynku miedzi, a to ma wielkie znaczenie jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne i militarne - dodał.

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Debiut na warszawskiej giełdzie

Tusk wziął udział we wtorek w wydarzeniu "Polska Inwestuje", organizowanym w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Szef rządu mówił, że giełda jest "jednym z kluczowych obrazów Polski i jej gospodarki".

- Polska staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej atrakcyjnym miejscem wartym inwestowania. I doceniają to inwestorzy zagraniczni, krajowi i inwestorzy indywidualni - powiedział szef rządu.

We wtorek na warszawskiej giełdzie zadebiutowała Lumina Metals - kanadyjska spółka górnicza, która od 2011 roku realizuje w Polsce program poszukiwawczy w południowej części województw lubuskiego oraz wielkopolskiego.

- Po konsultacjach także z najważniejszym aktorem na tym rynku z naszego punktu widzenia, jakim jest KGHM, po bardzo starannych konsultacjach także z naszą największą firmą wydobywczą, doszliśmy do wniosku, że to zwiększa szansę nie tylko województwa lubuskiego, ale Polski jako absolutnie kluczowego producenta w przyszłości, producenta i elementu tego łańcucha dostaw dla państw europejskich, dla państw NATO" - skomentował wejście na warszawski parkiet spółki górniczej.

Polska kierunkiem inwestycji

Podczas wystąpienia premier ocenił, że Polska staje się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do inwestowania.

- Tu słowem kluczem jest oczywiście zaufanie. Ludzie inwestują, firmy inwestują, państwa inwestują w tych miejscach, które budzą zaufanie. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, że to jest największy sukces Polek i Polaków, i Polski. To, że jesteśmy dzisiaj postrzegani w Europie i na świecie jako miejsce bezpieczne, właśnie warte inwestowania - powiedział premier.

Tusk dodał, że atrakcyjność Polski "jest zdecydowanie większa niż obiektywne zagrożenia, które na naszym kontynencie i na całym świecie pokazują coraz wyraźniej swoje bezwzględne oblicze".

- Wielcy inwestorzy nie są zaniepokojeni faktem, że Polska będzie pilnowała twardo swoich narodowych interesów i że polskie firmy będą uczestnikami tego procesu inwestycyjnego. Kto to zrozumie szybciej, ten więcej wspólnie z nami zarobi - powiedział.

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Pięć impulsów inwestycyjnych

W trakcie konferencji w siedzibie GPW minister finansów Andrzej Domański poinformował o pakiecie programów, które mają pomóc stworzyć najlepsze możliwe warunki do inwestycji dla przedsiębiorstw.

- Aby inwestycji było więcej potrzebujemy dodatkowego impulsu dla polskiej gospodarki. Przygotowaliśmy pięć programów, które mają przyspieszyć proces inwestycyjny - powiedział minister Domański.

💬 Minister @Domanski_Andrz: Przez minione 37 lat rozwijamy się niemal najszybciej na świecie, jesteśmy szóstą gospodarką UE i uczestniczymy w pracach Grupy G20. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) June 16, 2026 Rozwiń

Jak poinformował, pierwszy z nich to nowy program grantowy wspierający inwestycje, większy o 50 proc. niż w poprzedniej perspektywie. Drugi element, to program wsparcia inwestycji w czyste technologie. Po trzecie to zmiany i wzmocnienie polskich stref inwestycji. Czwarty program obejmie wzmocnienie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) - to polska instytucja finansowa i oficjalna agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych.

- To rozszerzenie programu gwarancyjnego, by stworzyć nowe instrumenty, które pozwolą wspierać nie tylko eksport, ale i inwestycje związane z bezpieczeństwem - powiedział Domański.

Jak poinformował, rząd chce też wspierać giełdę, a piąty element to Accelerate.pl, program nowej generacji polskich startupów.

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