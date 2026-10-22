Z kraju "Brama dla polskich firm". Tusk o współpracy z Indiami Oprac. Alicja Skiba |

Premier Donald Tusk podczas forum biznesowego w Indiach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Przypomniał, że od jego poprzedniej wizyty w Indiach w 2010 r. oba kraje przeszły duże zmiany. - Dzisiaj Indie to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Jest to lider technologii, przemysłu, innowacji. Polska z drugiej strony stała się jedną z największych i najszybciej rozwijających się gospodarek Unii Europejskiej - zaznaczył premier podczas otwarcia forum biznesowego w stolicy Indii.

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Tusk o wzajemnych korzyściach

Tusk oznajmił, że jest "przekonany, że Polska może również być ważnym partnerem dla Indii w Europie". - Mamy rozwinięty przemysł, specjalistyczne technologie oraz dostęp do jednolitego rynku europejskiego. Indie mają skalę, dynamikę, talent i olbrzymi potencjał wytwórczy - mówił. - Nasze siły są różne i dlatego właśnie tak znakomicie ze sobą współgrają.

- Indyjskie spółki inwestują w Polsce w różnych sektorach: technologii informatycznych, farmaceutyków, czy współczesnych usług. Polskie spółki rozwijają współpracę w Indiach, w przemyśle, technologii przemysłowych, sprzęcie medycznym oraz sektorze IT. Są to ważne osiągnięcia, ale nadal nie są one współmierne do naszego potencjału. Chcemy wspólnie opracować, produkować, inwestować i tworzyć technologie dla rynku światowego - powiedział.

Tusk zwrócił uwagę, że z powodu wojny w Ukrainie i kruchych łańcuchów dostaw energii, surowców oraz technologii Polska musi budować odporne i zróżnicowane relacje z wieloma państwami. Zaznaczył, że w tym kontekście Indie są szczególnie ważne dla Polski.

- Chcemy, aby Polska była bramą do Europy dla firm z Indii, a Indie była bramą dla firm z Polski do Azji - powiedział premier.

Zakresy współpracy między Polską a Indiami

Premier wskazał, że oba kraje mogą współpracować m.in. w obronności, tworzeniu technologii podwójnego zastosowania, górnictwie, energetyce, rolnictwie, przemyśle spożywczym czy farmaceutycznym. Dodał, że jest także potencjał współpracy w rozwoju technologii, cyfryzacji i sektora kosmicznego.

Tusk podkreślił, że polskie firmy są zainteresowane nawiązywaniem współpracy z partnerami z Indii. Apelował, aby rozwijać kontakty między polsko-indyjskimi uniwersytetami, naukowcami, start-upami i młodymi specjalistami z obu krajów.

Donald Tusk o zainteresowaniu polskich firm współpracą z Indiami Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Premier przedstawił uczestnikom forum trzy przesłania. Po pierwsze zaapelował, by nie poprzestawać na wymianie wizytówek i deklaracji, lecz szukać projektów, które doprowadzą do trwałych inwestycji, wspólnej produkcji, umów i nowych technologii. Po drugie, wezwał, by nie obawiać się ambitnych celów.

- Polska i Indie mają niezbędne kompetencje, aby współpracować w najbardziej zaawansowanych aspektach nowoczesnej gospodarki - powiedział. Wymienił produkcję podwójnego zastosowania, sztuczną inteligencję oraz przemysł kosmiczny.

Po trzecie, premier zaapelował o przekucie tych szans w konkretne rezultaty. Zadeklarował, że polski rząd jest gotów wspierać ten proces i wyraził nadzieję na pomoc organizacji biznesowych po obu stronach w nawiązywaniu partnerstw i realizacji konkretnych projektów.

Podwojenie wymiany z Indiami

W piątek polska delegacja uda się do Bengaluru, głównego ośrodka technologicznego Indii, gdzie odbędzie się drugie forum gospodarcze. Tusk weźmie tam udział w seminarium poświęconym branżom ICT i lotniczo-kosmicznej oraz spotka się z władzami stanu Karnataka.

Rząd chce do 2030 r. co najmniej podwoić wymianę handlową z Indiami i sprawić, by była bardziej zrównoważona. W 2025 r. obroty handlowe między oboma krajami wyniosły 5,681 mld euro, przy czym polski eksport do Indii sięgnął 1,366 mld euro, a import z Indii 4,315 mld euro.