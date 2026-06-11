Z kraju Szereg nieruchomości i luksusowy zegarek. Oto majątek europosła Tarczyńskiego Oprac. Wiktor Knowski |

Co w oświadczeniach majątkowych Ziobry i Romanowskiego? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Nieruchomości w katalogu posła PiS

Tarczyński zgromadził środki pieniężne o wartości 18 929 zł oraz 89,5 tys. zł w gotówce. W walucie obcej było to 0,88 euro i 83,31 euro w gotówce.

Tarczyński nie jest właścicielem domu, mieszkania czy gospodarstwa rolnego. Posiada natomiast aż sześć nieruchomości innego rodzaju:

dwie niezabudowane działki gruntu ornego o wartości 95 tys. i 25 tys. zł,

trzy nieruchomości gruntowe o wartości kolejno 10 tys., 120 tys. i 20 tys. zł,

dom na działce o łącznej wartości ok. 150 tys. zł, którego jest współwłaścicielem.

Jedna z wymienionych działek - o wartości 20 tys. zł - została wykupiona od gminy w 2022 roku w trybie bezprzetargowym.

Dochody posła Tarczyńskiego

Wśród swoich dochodów Tarczyński wskazał:

przychody z tytułu wykonywania mandatu europosła: 132 722,61 euro brutto,

diety poselskie i inne świadczenia związane ze stanowiskiem: 5 4425 euro,

dochody z tytułu treści publikowanych w serwisie X: 2 3514 zł.

W rubryce "mienie ruchome powyżej 10 tys. zł" wymienił zegarek Montblanc o wartości ok. 4 tys. euro oraz samochód marki BMW seria 7 z 2019 roku kupiony za 499 472,40 zł.

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Tarczyński ma również kilka zobowiązań finansowych. Wśród nich wymienia

kredyt hipoteczny w Alior banku na ponad 209 tys., z którego wciąż musi spłacić 199 956,82 euro,

dwie pożyczki gotówkowe w PKO BP, pierwsza na kwotę 180 tys. (143 740,51 zł wciąż do spłaty),

druga o wartości 117 604,62 zł (95 431, 01 do spłaty).

Pełne oświadczenie Dominika Tarczyńskiego:

Oświadczenie majątkowe Dominika Tarczyńskiego za 2025 rok

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