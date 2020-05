Potwierdzenie zameldowania przez internet. Nowa e-usługa

Dokument potwierdzający zameldowanie można od środy bezpłatnie pobrać przez internet - poinformował resort cyfryzacji. Do skorzystania z usługi potrzebny jest profil zaufany oraz komputer lub telefon z dostępem do sieci.

Jak pobrać dokument?

Resort tłumaczy, że dokument powinien trafić do skrzynki niezwłocznie. W wyjątkowych sytuacjach może to zająć do 10 minut. Ministerstwo podkreśla, że nie należy go drukować. "Wydrukowana informacja nie będzie już dokumentem. Dokumentem jest tylko w pobranej wersji elektronicznej" - wyjaśniono.