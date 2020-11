Produkt wycofywany ze sklepów. "Nie można wykluczyć obecności bakterii"

GIS podał, że został poinformowany poprzez system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach (RASFF), że holenderski producent serów marki Bettine – Bettinehoeve BV – zdecydował o konieczności wycofania dojrzewających serów kozich z białą pleśnią, oznaczonych datami minimalnej trwałości od 28.10.2020 do 30.12.2020, gdyż "nie można wykluczyć obecności bakterii Listeria monocytogenes w tych produktach". Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Kolejne ostrzeżenie

GIS przypomina, że 23 i 30 października wydał ostrzeżenie dotyczące produktu "Deska Serów Lidla, Ser niderlandzki kozi" (wszystkie terminy przydatności do spożycia), gdyż nie można wykluczyć w nim obecności bakterii Listeria monocytogenes. "Oprócz produktów objętych ostrzeżeniami z 23 i 30 października br. do Polski dostarczone zostały także sery marki Bettine w opakowaniach 1 kg oraz 200 g." – poinformował GIS. Zapewnił, że organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez dystrybutorów tych produktów w Polsce. GIS zaleca by spożywać żadnej partii wskazanych produktów. W razie wystąpienia objawów choroby po spożyciu produktu objętego komunikatem należy skontaktować się z lekarzem.