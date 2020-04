Zmiany w opiece nad dziećmi i zasiłek opiekuńczy. Zapowiedź premiera

W związku z zamknięciem szkół do 24 maja, w przyszłym tygodniu przedstawimy sposób umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i klas 1-3. Dla rodziców, którzy nie będą mogli z tego skorzystać, podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki.

- Już na początku przyszłego tygodnia przedstawimy to, co sygnalizowaliśmy, a więc sposób przygotowania, umożliwienia sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym oraz klas 1 do 3. A z drugiej strony dla tych rodziców, którzy nie będą mogli skorzystać z tej opieki lub z różnych względów ta opieka nie będzie mogła być sprawowana (...), podjąłem decyzję o przedłużeniu zasiłku opiekuńczego - powiedział Morawiecki.