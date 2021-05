Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 23 maja - wynika z opublikowanego w piątek rozporządzenia. Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych w razie zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci w wieku do lat 8, ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.