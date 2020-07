Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dłużej. Minister zmieniła zdanie po trzech godzinach

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązuje od 26 marca 2020 roku. Początkowo przysługiwał na dwa tygodnie, ale był już kilkukrotnie przedłużany. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, ten termin wydłużono do 12 lipca.

O to, czy rodzice mogą spodziewać się wypłaty dodatkowego zasiłku również w kolejnych dniach, była pytana w poranku rozgłośni katolickich "Siódma – Dziewiąta" minister rodziny Marlena Maląg.

- Jeżeli chodzi o opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu, rozważaliśmy wszystkie warianty, natomiast w dzisiejszej sytuacji, kiedy mamy już wakacje, szkoły są w rytmie wakacyjnym, dzieci są na wakacjach, również w tym rytmie wakacyjnym pracują żłobki i przedszkola, a więc tutaj już nie zamierzamy od poniedziałku przedłużać opieki nad dziećmi do lat ośmiu, ponieważ widzimy, jak wygląda obłożenie w żłobkach i przedszkolach – odpowiedziała szefowa MRPiPS.

Po godzinie 10 minister Maląg poinformowała jednak PAP o zmianie decyzji. Minister zapowiedziała, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony o kolejne dwa tygodnie, do 26 lipca.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Z dodatkowego zasiłku może skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.