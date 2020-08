Co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym w przypadku zamknięcia żłobka?

W przypadku zamknięcia żłobka będzie można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wypłacany będzie za okres od 1 do 20 września - poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Socha podkreśliła, że najważniejszym jest, aby powrót do szkół i żłobków był bezpieczny dla dzieci.

Wyrazem troski o bezpieczeństwo, jak poinformowała, jest "powrót do możliwości uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców w związku z tym, że ze względu na zagrożenie epidemiczne mogą wystąpić przerwy w pracy instytucji opiekuńczych".

"Dla rodziców dzieci do 8 lat"

- W takiej sytuacji, która może wystąpić, dajemy możliwość skorzystania z zasiłku. Może on być wypłacany za okres od 1 do 20 września dla rodziców dzieci do 8 lat, z przedłużonym wiekiem dzieci w innych przypadkach, na przykład dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością - powiedziała Socha.