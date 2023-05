Dodatkowe 300 złotych do emerytury. Jest decyzja Senatu

Senat poparł w czwartek ustawę o świadczeniu dla sołtysów wraz z poprawkami. Zgodnie z ustawą, osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej osiem lat dostaną dodatek do emerytury w wysokości 300 złotych miesięcznie.

Dodatek dla sołtysa

Ustawa uchwalona przez Sejm 14 kwietnia br., przewiduje miesięczne świadczenie pieniężne dla sołtysów w wysokości 300 zł; muszą oni sprawować tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie krócej niż 8 lat. Dodatkowy warunek to wiek, w przypadku kobiet co najmniej 60 lat, mężczyzn - co najmniej 65 lat.