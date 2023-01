Czy będą kontrole źródeł ciepła w domach? Urząd wyjaśnia

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) zawiera informacje o źródłach ciepła i źródłach spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy właściciel domu lub zarządca budynku musi zgłosić do CEEB swoje źródło ogrzewania.

Właściciele starszych budynków czas na złożenie deklaracji mieli do końca czerwca 2022 roku. Dotyczyło to tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom ma nowe źródło ogrzewania i zostało ono zainstalowane i uruchomione po tej dacie, przepisy dają na zgłoszenie 14 dni. Na dzień 24 stycznia 2023 roku w systemie CEEB złożono 9,3 mln deklaracji.

Szczególnego znaczenia wpis do CEEB nabrał w sytuacji wypłaty przez rząd dodatków związanych z wysokim cenami energii, np. dodatku węglowego czy dodatku elektrycznego. Podstawą wypłaty świadczenia jest odpowiedni wpis do ewidencji. W związku z tym wymogiem pojawiły się też próby korygowania wpisów do CEEB.