Marek Suski do wiceministra: jeżeli nie będę miał na piśmie stanowiska rządu, to nie poddam poprawki pod głosowanie

W projekcie ustawy dotyczącej dodatku węglowego znalazły się też propozycje zmian w zakresie procedury przejmowania banków. Jednej z poprawek dotyczyła wymiana zdań między posłem Markiem Suskim a wiceministrem finansów Piotrem Patkowskim. - Jeżeli nie będę miał na piśmie stanowiska rządu, to nie poddam jej pod głosowanie - powiedział Suski do wiceszefa MF.

W środę po południu sejmowe komisje energii, klimatu i aktywów oraz finansów publicznych zajmowały się rządowym projektem ustawy o dodatku węglowym. W projekcie znalazły się zmiany w przepisach dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz procedury przejmowania banków.

Kontrowersje wśród posłów opozycji wywoła jedna z poprawek, która - jak mówiła Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej - przewiduje dokapitalizowanie przejmowanej instytucji finansowej z budżetu państwa. Posłanka KO prosiła przedstawicieli rządu o wyjaśnienie całego mechanizmu wsparcia. Posłanka dopytywała też, jakie konsekwencje niesie poprawka dla budżetu.

Wtórowała jej Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050, która pytała m.in. o cel poprawki. - Ta poprawka mówi o tym, że wprowadzamy nowy instrument dokapitalizowania instytucji finansowych (...). Robimy to w ustawie o dodatku węglowym, bez uzasadnienia celowego, pełnego z opisem intencji i celowości wprowadzanych przepisów - zwracała uwagę Hennig-Kloska. Parlamentarzystka pytała, jaką kwotą Skarb Państwa planuje dofinansowywać instytucje w celu "umożliwienia przymusowej restrukturyzacji i wejścia w procedurę resolution".

Posłanka stwierdziła, że nie ma wątpliwości, że wnioskodawcą tej poprawki jest rząd i Ministerstwo Finansów, "posłowie sami z siebie takich poprawek nie składają".

Marek Suski poprosił o stanowisko rządu na piśmie

Następnie głos zabrał Marek Suski, poseł PiS i przewodniczący Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, który poprosił wiceministra finansów Piotra Patkowskiego o stanowisko rządu do tej poprawki. Chwilę później doprecyzował, że chodzi o stanowisko na piśmie. - Panie ministrze, ja poproszę o stanowisko rządu na piśmie do tej poprawki. Jeżeli rząd popiera, to ja proszę, żeby pan napisał i podpisał się, że popieracie tę poprawkę - wyjaśnił Suski, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

- Stanowisko jest pozytywne, nie wiem, czy takie pozytywne stanowisko pisemne musi być teraz, czy może być po komisji - wskazał wiceszef MF. W odpowiedzi na to Suski stwierdził, że może nie dopuścić do głosowania w sprawie tej poprawki. - Jeżeli nie będę miał na piśmie stanowiska, to nie poddam pod głosowanie tej poprawki - zaznaczył przewodniczący.

- Dobrze, oczywiście, zaraz to przedstawimy - zgodził się Patkowski.

Posłowie opozycji dodatkowo domagali się, by do pisma dołączyć również uzasadnienie. - Uzasadnienie może być ustne, ale popierające poprawkę ja poproszę (na piśmie - red.) - odpowiedział Marek Suski.

Patkowski w ustnym uzasadnieniu odniósł się do wątpliwości zgłaszanych przez posłanki. - W sytuacji przeprowadzenia procedury resolution (restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków - red.) może pojawić się konieczność wykupienia obligacji w terminie wcześniejszym niż wynosi ich zapadalność od podmiotu, którego ta procedura dotyczy. Te obligacje i tak musiałyby być wykupione przez Skarb Państwa - podkreślał. Jak zaznaczał, "nie ma mowy o dodatkowych kosztach Skarbu Państwa, tylko o wcześniejszym poniesieniu kosztów, które i tak Skarb Państwa musiałby ponieść z tytułu wykupienia obligacji". Wiceszef MF wskazywał, że ta poprawka dotyczy hipotetycznej sytuacji, "to nie znaczy, że ona kiedykolwiek wystąpi". Ostatecznie do przewodniczącego komisji trafiło stanowisko rządu na piśmie. - Poproszę o skserowanie, bo chcę sobie zachować egzemplarz - zaznaczył Marek Suski.

Poprawka uzyskała pozytywną rekomendację członków połączonych komisji.

