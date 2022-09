Jest pierwsza transza środków na wypłaty dodatku węglowego. Ministerstwo o kolejnym kroku

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o przekazaniu wojewodom pierwszej transzy środków na dodatek węglowy. Następnie pieniądze mają trafić do gmin, które odpowiadają za wypłatę świadczeń w wysokości 3 tysięcy złotych. "Pieniądze będą przesyłane do gmin niezwłocznie po ich zaksięgowaniu na kontach Urzędów Wojewódzkich" - przekazał resort.

Dodatek węglowy - wypłaty

Od 17 sierpnia br. ruszyło składanie wniosków o wypłatę jednorazowego dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł. Ustawa przewiduje, że dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Wnioski można składać do 30 listopada br. Pierwotnie od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina, co do zasady, miała 30 dni na wypłatę środków. Po niedawnej nowelizacji ustawy o dodatku węglowym jest to 60 dni.