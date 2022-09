Chętnych więcej niż pieniędzy. Pula na dodatek węglowy wyczerpana błyskawicznie

czytaj dalej

Liczba osób zmuszanych do nowoczesnych form niewolnictwa wzrosła o jedną piątą w ostatnich latach do około 50 milionów w związku z gwałtownym wzrostem ubóstwa i innych kryzysów, przekazała w poniedziałek Międzynarodowa Organizacja Pracy ONZ (MOP). Organizacja podała, że ponad połowa z nich została zmuszona do pracy wbrew swojej woli, a inni zostali zmuszeni do małżeństwa.