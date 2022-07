Trzy tysiące złotych dodatku węglowego. Jest decyzja rządu

Dodatek węglowy - dla kogo?

Zastrzeżono, że warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Co z rekompensatą dla przedsiębiorstw?

Minister klimatu i środowiska przyznała, że program nie cieszy się dużym zainteresowaniem. - Patrząc na to, że węgiel do Polski płynie, jest importowany, czyli ten element podażowy jest zapewniony, z drugiej strony nie zauważyliśmy nadmiernego zainteresowania tym naszym instrumentem, zweryfikowaliśmy założenia tego rozwiązania, decydując się na bezpośrednie wsparcie odbiorców węgla - wyjaśniła Anna Moskwa .

W jej ocenie "nowe rozwiązanie będzie powszechniejsze". - Na dzisiaj, patrząc po tym, że spółka PGG zgłosiła zapytanie do podmiotów, które chciałyby taką współpracę podjąć, nie spotkała się ze zbyt dużym zainteresowaniem, takim, które by pozwalałoby powiedzieć odpowiedzialnie, że cała sieć kraju została objęta tym rozwiązaniem i każdemu możemy - według tej ustawy - zapewnić węgiel w cenie, w której to zostało wskazane (996,60 zł - red.), to nowe rozwiązanie będzie powszechniejsze - powiedziała szefowa MKiŚ. - Oczywiście, jeżeli ktoś w międzyczasie zechce z niego (rekompensaty dla przedsiębiorców - red.) skorzystać będzie to możliwe, niemniej jednak nie jesteśmy optymistami - dodała.