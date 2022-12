Kilkaset tysięcy wniosków o dodatek węglowy nadal pod lupą. Nowe dane

Dodatek węglowy nie trafił jeszcze do wszystkich wnioskodawców. - Ponad 600 tysięcy wniosków jeszcze jest w trakcie rozpatrywania - poinformowała w poniedziałek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jak przypominała, gminy mają możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

Wnioski o dodatek węglowy pod lupą

Jak mówiła, gminy zgłaszają do resortu potrzebę dodatkowej kontroli części wniosków. - Po tych zmianach, które wprowadziliśmy gminy mają możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, czyli takiego sprawdzenia na miejscu, ale też porównania tego wniosku z dużą listą innych dokumentów, które się w gminie znajdują. Tak, żeby jednoznacznie stwierdzić, czy ten piec węglowy jest i czy rzeczywiście ta definicja gospodarstwa domowego i ten zasięg gospodarstwa domowego, zakres, który jest wskazany we wniosku, jest prawidłowy - tłumaczyła Moskwa.

Termin na złożenie wniosku minął wraz z końcem listopada br. Pierwotnie od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina, co do zasady, miała 30 dni na wypłatę środków. Po niedawnej nowelizacji ustawy o dodatku węglowym jest to 60 dni.