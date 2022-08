Dodatek węglowy. Jak złożyć wniosek online, a jak w wersji papierowej? Wyjaśniamy

Formularz wniosku o wypłatę dodatku węglowego Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało w internecie. Można go wydrukować i dostarczyć do urzędu, albo wypełnić wniosek online. Najpierw jednak trzeba sprawdzić na stronach internetowych urzędu gminy, która z instytucji w naszym miejscu zamieszkania zajmuje się obsługą przyznawania i wypłatą dodatku węglowego. Może to być na przykład lokalny ośrodek pomocy społecznej MOPS.

Jak wypełnić wniosek

2. Wpisz informację, do kogo kierowany jest wniosek . Wnioski będą rozpatrywały gminy, więc w zależności od miejsca zamieszkania będzie to wójt , burmistrz lub prezydent miasta.

4. Zaznacz w formularzu jedno , główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. "Wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku" - przypomina komunikat ze strony rządowej.

6. Podpisz oświadczenie o tym, że dane podane we wniosku są prawdziwe, wpisz nazwę miejscowości i datę wypełnienia wniosku. Jeżeli jesteś wnioskodawcą, którego ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, czyli np. przez kotłownię zasilaną węglem kamiennym, znajdującą się w innym budynku, musisz załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku, zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak przesłać wniosek online

Składając wniosek w formie online, musisz go najpierw pobrać jak wyżej. Teraz możesz go wydrukować, wypełnić wersję papierową i zrobić skan albo wypełnić go w komputerze. W obu przypadkach dokument należy przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Jak to zrobić?