Andrzej Duda obiecuje dodatkowe pieniądze. "Dodatek solidarnościowy"

- Musi być jeszcze wprowadzona dodatkowa formuła wsparcia, coś, co nazywam dodatkiem solidarnościowym. Ten dodatek solidarnościowy to 1200 złotych dla każdego bezrobotnego, który stracił pracę w wyniku tego kryzysu. Na trzy miesiące. Po to, by miał dodatkowe zabezpieczenie w okresie, gdy będzie tej pracy szukał - stwierdził prezydent.