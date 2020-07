1400 złotych dla bezrobotnych. Ostatni dzwonek, by otrzymać więcej pieniędzy

Tylko do piątku bezrobotni mogą złożyć wniosek o dodatek solidarnościowy, który będzie uprawniał do otrzymania wsparcia także za lipiec - przypomniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Świadczenie wynosi 1400 złotych miesięcznie.

Marlena Maląg podała, ze dotychczas wypłacone zostały świadczenia na łączną kwotę 166 milionów złotych. Jednocześnie przypomniała, że wciąż można składać wnioski o przyznanie tego dodatku. - Przysługuje on do 31 sierpnia tego roku i można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek - powiedziała.