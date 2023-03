Od dziś nowe dodatki do pensji. Komu przysługują?

Ustawa, która ma zatrzymać w służbie najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy oraz zwiększyć zainteresowanie wstępowaniem do służb i Sił Zbrojnych RP 20 lutego została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, a 24 lutego została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania weszły w życie 1 marca. Zgodnie z zapisami ustawy, nowe miesięczne świadczenie po 15 latach służby będzie się rozpoczynało od 5 proc. uposażenia i co roku będzie rosło o 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach. W kolejnych latach będzie się utrzymywało na poziomie 15 proc. Po osiągnięciu 32 lat wysługi emerytalnej będzie też wliczane do podstawy wymiaru emerytury. Ustawa przewiduje ponadto wykreślenie z poszczególnych regulacji przesłankę do zwolnienia z formacji z tytułu samego osiągniecia 30 lat wysługi.