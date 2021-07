300 złotych na dziecko po dużych zmianach. Można składać wnioski

Wniosek o Dobry Start

Nowe przepisy zmieniły również dotychczasową formę składania wniosku o świadczenie. Wnioski nie mogą już być składane w formie papierowej, a jedynie poprzez systemy teleinformatyczne. Wniosek o świadczenie 300 plus można złożyć: przez bankowość elektroniczną, portal Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wnioski w ramach programu Dobry Start można składać do 30 listopada tego roku.

Resort przypomina o ważnych terminach. "Złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to środki trafią do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.