Ostatnie dni na złożenie wniosku. Inaczej pieniądze przepadną

Obniżkę stawek można zrobić jednym rozporządzeniem ministra finansów - stwierdził podczas piątkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W ten sposób odpowiedział Mateuszowi Morawieckiemu na apel dotyczący utrzymania zerowego VAT na niektóre produkty żywnościowe. - Jeżeli dzisiaj pałasz tak gorącą chęcią wprowadzenia tego potrzebnego Polakom rozwiązania, to dlaczego nie zapisałeś go w budżecie państwa, który złożyłeś do Sejmu? - dodał Hołownia.