Z kraju Ruszył program Dobry Start. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze? Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Rodzic może otrzymać 300+ raz do roku, bez względu na swoje dochody. Świadczenie pomoże sfinansować zakup podręczników zeszytów lub innego wyposażenia niezbędnego do nauki" - przekazał w środę ZUS na platformie X.

📚 Od 1 lipca rodzice i opiekunowie uczniów mogą składać wnioski o 3⃣0⃣0⃣ zł na wyprawkę szkolną, czyli świadczenie „Dobry Start”.



🏫 Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – to do ukończenia 24… pic.twitter.com/VG6Dq9ORIh — ZUS (@zus_pl) July 1, 2026 Rozwiń

Dobry Start 2026 - komu przysługuje

Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat - bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.

ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.

W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych.

Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.

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Jak złożyć wniosek o Dobry Start

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie, poprzez:

aplikację mZUS,

Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.

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Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.

Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS - również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

W PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

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