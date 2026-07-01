Ruszył program Dobry Start. Kto może otrzymać dodatkowe pieniądze?
"Rodzic może otrzymać 300+ raz do roku, bez względu na swoje dochody. Świadczenie pomoże sfinansować zakup podręczników zeszytów lub innego wyposażenia niezbędnego do nauki" - przekazał w środę ZUS na platformie X.
Dobry Start 2026 - komu przysługuje
Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat - bez względu na wysokość zarobków, jakie osiągają rodzice. Wsparcie finansowe nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach i na studentów.
ZUS uznaje, że wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.
W ramach programu Dobry Start rodzice mogą otrzymać raz w roku 300 zł na wyprawkę szkolną, czyli na przykład na zakup podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych.
Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września.
Jak złożyć wniosek o Dobry Start
Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć tylko elektronicznie, poprzez:
- aplikację mZUS,
- Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
- bankowość elektroniczną,
- portal Emp@tia.
We wniosku należy podać numer rachunku bankowego, adres e-mail i numer telefonu. Uzupełnić należy również dane dzieci i informacje o szkołach, do których uczęszczają lub będą uczęszczać.
Samodzielnie o świadczenie mogą wnioskować pełnoletni uczniowie niepozostający na utrzymaniu rodziców, a także osoby usamodzielniane wychodzące z pieczy zastępczej.
Informację o przyznaniu wsparcia będzie można znaleźć w skrzynce odbiorczej na profilu PUE ZUS - również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.
W PUE ZUS znajdzie się także cała korespondencja w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).