Podatki 2026. Zbliża się ważny termin

Pełczyńska-Nałęcz o projekcie ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy. "Nie jest dla nikogo tajemnicą"
Termin na rozliczenie podatku dochodowego w 2026 roku dobiega końca. Wstępnie przygotowane przez skarbówkę zeznanie PIT za 2025 rok na rządowej stronie będzie czekało już tylko kilka dni. Wyjaśniamy, na co warto zwrócić uwagę przy rozliczeniu, a także jak je złożyć prawidłowo.

Termin rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2025 rok - składanego w 2026 roku - upływa 30 kwietnia. W tym roku nie będzie wydłużenia terminu, bo ostatni dzień kwietnia przypada w dzień roboczy.

Rozliczenie podatkowe przez e-PIT

Wstępnie przygotowane przez skarbówkę zeznanie PIT za 2025 rok również będzie czekało w e‑Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia 2026 roku - czytamy na rządowej stronie.

Deklaracja do rozliczenia z fiskusem dostępna jest w usłudze Twój e-PIT. Umożliwia ona szybkie i bezpłatne rozliczenie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych online.

Jak wyjaśnia resort finansów, "usługa Twój e-PIT jest przeznaczona dla:

  • osób fizycznych rozliczających podatek dochodowy w Polsce,
  • podatników składających zeznania PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28,
  • podatników składających oświadczenie PIT-OP i informację PIT-DZ,
  • osób fizycznych uzyskujących przychody z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
  • osób, które chcą rozliczyć się samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem,
  • osób korzystających z ulg podatkowych (np. ulga na dzieci, darowizny)".
Maja Piotrowska

Jak rozliczyć PIT

Administracja skarbowa przygotowała wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe na podstawie posiadanych danych, dlatego też ważne jest, aby sprawdzić przygotowany dokument. Część usług nie jest dostępna automatycznie. Jeśli przykładowo korzystamy z ulg, musimy je uzupełnić ręcznie.

"Aby dodać ulgi i odliczenia wystarczy, że wprowadzisz je do odpowiednich pozycji, a one automatycznie przeniosą się do zeznania i zostaną uwzględnione przy wyliczeniu podatku należnego" - czytamy na rządowej stronie.

Zalogowanie się do aplikacji e-PIT jest możliwe na trzy sposoby:

  • login gov.pl tj. przy użyciu aplikacji mObywatel, e-dowodu, bankowości elektronicznej lub Profilu Zaufanego (PZ),
  • Twoje dane podatkowe,
  • aplikacja mobilna e-US.

"Po zalogowaniu do usługi Twój e-PIT, zostaniesz przekierowany do zakładki 'Złóż PIT', w której zobaczysz przygotowane dla Ciebie rozliczenia podatkowe za rok, którego dotyczy trwająca aktualnie akcja rozliczeń" - wyjaśnia MF.

Usługa Twój e-PIT jest dostępna przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w serwisie e-Urząd Skarbowy. Co istotne "skorzystanie z usługi Twój e-PIT nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania ani aplikacji" - wyjaśnia resort.

Zaznacza również, że "korzystanie z usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe". Można rozliczyć się ze skarbówką w inny sposób, np. w tradycyjnej wersji papierowej w oddziale. Przy wyborze innej formie rozliczenia niż przez rządowy Twój e-PIT, nie ma konieczności odrzucenia formularza udostępnionego przez Administrację Skarbową w usłudze.

Jaka deklaracja

Jak wyjaśnia resort finansów, wybór PIT-u zależy od źródła dochodu. "Z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na formularzu:

  • PIT-37 - jeśli osiągają przychody z m.in. z umów o pracę, umów zlecenia lub umów o dzieło;
  • PIT-38 - jeśli osiągają przychody z przychodów kapitałowych;
  • PIT-28 - jeśli osiągają przychody z najmu lub prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym lub osiągają przychody ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych;
  • PIT-36 - jeśli osiągają przychody opodatkowane na zasadach ogólnych skalą podatkową w tym m.in. przychody z zagranicy, przychody w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą, działalnością nierejestrowaną lub osiągają przychody z działów specjalnych produkcji rolnej;
  • PIT-36L - jeśli osiągają przychody opodatkowane 19% podatkiem liniowym w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą, lub osiągają przychody z działów specjalnych produkcji rolnej,

– zgodnie z zasadami właściwymi dla danego formularza.

  • PIT‑DZ – informacja o dzieciach uprawniających do ulgi dla rodzin 4+;
  • PIT‑OP – oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% przeznaczone dla emerytów i rencistów uprawnionych do jego złożenia".

Rozliczenie z małżonkiem

Chcąc rozliczyć się z małżonkiem, należy mieć na uwadze, że na rządowej stronie w usłudze Twój e-PIT przygotowane jest zeznanie indywidualne.

"Jeśli spełniasz warunki do preferencyjnego opodatkowania - po zalogowaniu się do usługi - możesz wybrać rozliczenie z małżonkiem. Ten sposób rozliczenia jest jednak Twoim wyborem" - zaznacza resort finansów. Co istotne wspólne rozliczenie ze skarbówką jest możliwe tylko i wyłączenie dla osób, które w roku rozliczeniowym pozostawały we wspólności majątkowej. Wystarczy, że wspólność majątkowa i związek małżeński istniały w ostatnim dniu roku podatkowego.

W przypadku wyboru wspólnego rozliczenia udostępniony w usłudze Twój e-PIT formularz dla drugiego z małżonków zostanie automatycznie anulowany.

Koniec terminu akceptacji

Podatnicy, którzy do końca terminu na rozliczenie się z fiskusem, nie potwierdzą przygotowanego w rządowej usłudze formularza, nie muszą się obawiać negatywnych konsekwencji. Zostanie on zaakceptowany automatycznie. Ponadto, "po zakończeniu automatycznej akceptacji zeznań podatnicy mają wgląd do swoich rozliczeń i mogą pobrać swoje zeznanie a także Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO" - wyjaśnia resort finansów.

Jednak zaznacza, że "w przypadku gdy zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostało zaakceptowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy w terminie miesiąca od dnia upływu terminu płatności (czyli od 30 kwietnia br.), poinformuje podatnika o kwocie podatku do zapłaty".

W przypadku nadpłaty skarbówka dokona zwrotu w terminie:

  • 45 dni od dnia złożenia zeznania w formie elektronicznej,
  • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania w formie papierowej.

"Jeżeli posiadasz Kartę Dużej Rodziny i poinformujesz o tym w zeznaniu, to możliwe jest otrzymanie zwrotu w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania" - zaznacza MF.

Podatnicy, którzy chcą dokonać korekty złożonego PIT-u, mają taką możliwość w usłudze Twój e-PIT. "Zarówno złożonego samodzielnie przez podatnika, jak i zaakceptowanego automatycznie" - wyjaśnia resort finansów.

pc

pc
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
