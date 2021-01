Dni wolne od pracy, długie weekendy. Kiedy wziąć urlop w 2021 roku?

Święta w 2021 roku

Kolejne dni ustawowo wolne od pracy to 1 listopada (poniedziałek), kiedy wypada Wszystkich Świętych , oraz 11 listopada (czwartek) - Święto Niepodległości . Do pracy nie pójdziemy również 25 i 26 grudnia (sobota i niedziela), kiedy będziemy świętować Boże Narodzenie .

Weekendy i dłuższy odpoczynek

1 stycznia to piątek. Jeśli weźmiemy dwa dni wolnego (poniedziałek i wtorek), to będziemy mogli odpoczywać przez sześć dni. Jeżeli nie - czeka nas trzy dni wolnego z rzędu (1-3 stycznia).

Możemy również zaplanować dłuższą przerwę w pracy. Jeżeli weźmiemy cztery dni wolnego (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek czyli 4 stycznia, 5 stycznia, 7 stycznia oraz 8 stycznia) to wówczas otrzymamy dziesięć dni wolnego. Stanie się tak ponieważ 1 i 6 stycznia od święta, a 2-3 stycznia oraz 9-10 stycznia to weekendy.

Osoby, które chcą przedłużyć sobie wypoczynek, mogą wziąć cztery dni wolnego (wtorek, środa, czwartek i piątek od 4 do 7 maja). Dzięki temu otrzymają łącznie dziewięć dni wolnego - od 1 maja do 9 maja.

Jeśli weźmiemy z kolei cztery dni wolnego (poniedziałek, wtorek, środę i piątek od 31 maja do 2 czerwca oraz 4 czerwca), to będziemy mogli cieszyć się z dziewięciu dni wolnego, bo 3 czerwca to święto, a 29 - 30 maja oraz 5-6 czerwca to weekendy.