Dłuższy urlop w 2023 roku. Jak zaplanować wolne?

W 2023 roku nie zabraknie okazji do długich weekendów. Pierwsza taka okazja nadarzy się już w styczniu. Kiedy wypadają długie weekendy i kiedy najlepiej zaplanować urlop? Sprawdź kalendarz i nasze podpowiedzi.

W kalendarzu znajduje się w sumie 13 dni ustawowo wolnych od pracy w roku. Wypadające w dni robocze święta to możliwość wydłużenia swojego wypoczynku, biorąc pojedyncze dni urlopowe i łącząc święta z weekendami.

Należy przy tym pamiętać, że za dzień ustawowo wolny od pracy wypadający w niedzielę nie przysługuje dodatkowy dzień wolnego. Należy on się natomiast pracownikom, gdy święto wypada w sobotę.

Styczeń 2023

Pierwsza okazja do długiego odpoczynku w 2023 roku pojawia się już w styczniu. Święto Objawienia Pańskiego, znane też jako święto Trzech Króli, które jest obchodzone 6 stycznia, wypada w piątek. Oznacza to zatem trzydniowy weekend. Ci, którzy dodatkowo zdecydują się na cztery dni urlopu (2-5 stycznia), mogą zapewnić sobie nieprzerwany wypoczynek od sylwestra do 8 stycznia.